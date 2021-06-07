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Байден по телефону пригласил Зеленского в Белый дом

Понедельник, 7 июня 2021, 20:01

Советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден поговорили по телефону, обсуждали, среди прочего, визит в Белый дом этим летом.

Источник: Белый дом, "Голос Америки"

Прямая речь Салливана: "Президент Байден сказал президенту Зеленскому, что он и в дальнейшем будет решительно защищать украинский суверенитет и территориальную целостность.

Он также сказал президенту Зеленскому, что с нетерпением ждет, чтобы поздравить его в Белом доме здесь в Вашингтоне этим летом - после того, как он (Байден - ред.) вернется из Европы".

Предыстория:

  • Раньше стало известно, что Зеленский и Байден проведут в понедельник 7 июня телефонный разговор.
  • Байден провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским 2 апреля.
  • 7 июня издание Axios со ссылкой на источник в администрации Байдена сообщил, что Белый дом рассматривал возможность пригласить Зеленского в Вашингтон для встречи с Байденом в его саммита с президентом РФ, но отказался от этой идеи из-за смены руководства "Нафтогаза".
  • Также, по данным издания, администрация Байдена несколько дней назад сообщила украинской стороне, что они проведут телефонный звонок на этой неделе, уже в понедельник, и что это может быть напряженный разговор.

Украинская правда
Темы: БайденЗеленский


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