Байден по телефону пригласил Зеленского в Белый дом

Советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден поговорили по телефону, обсуждали, среди прочего, визит в Белый дом этим летом.

Источник: Белый дом, "Голос Америки"

Прямая речь Салливана: "Президент Байден сказал президенту Зеленскому, что он и в дальнейшем будет решительно защищать украинский суверенитет и территориальную целостность.

Он также сказал президенту Зеленскому, что с нетерпением ждет, чтобы поздравить его в Белом доме здесь в Вашингтоне этим летом - после того, как он (Байден - ред.) вернется из Европы".

National security adviser Jake Sullivan tells @nancycordes that President Biden spoke with Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday, and wants to welcome him to the White House this summer.



Biden said he would "stand up firmly for Ukraine's sovereignty," Sullivan says pic.twitter.com/eekYMkNBoC