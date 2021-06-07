Байден по телефону пригласил Зеленского в Белый дом
Советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден поговорили по телефону, обсуждали, среди прочего, визит в Белый дом этим летом.
Источник: Белый дом, "Голос Америки"
Прямая речь Салливана: "Президент Байден сказал президенту Зеленскому, что он и в дальнейшем будет решительно защищать украинский суверенитет и территориальную целостность.
Он также сказал президенту Зеленскому, что с нетерпением ждет, чтобы поздравить его в Белом доме здесь в Вашингтоне этим летом - после того, как он (Байден - ред.) вернется из Европы".
National security adviser Jake Sullivan tells @nancycordes that President Biden spoke with Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday, and wants to welcome him to the White House this summer.— CBS News (@CBSNews) June 7, 2021
Biden said he would "stand up firmly for Ukraine's sovereignty," Sullivan says pic.twitter.com/eekYMkNBoC
Предыстория:
- Раньше стало известно, что Зеленский и Байден проведут в понедельник 7 июня телефонный разговор.
- Байден провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским 2 апреля.
- 7 июня издание Axios со ссылкой на источник в администрации Байдена сообщил, что Белый дом рассматривал возможность пригласить Зеленского в Вашингтон для встречи с Байденом в его саммита с президентом РФ, но отказался от этой идеи из-за смены руководства "Нафтогаза".
- Также, по данным издания, администрация Байдена несколько дней назад сообщила украинской стороне, что они проведут телефонный звонок на этой неделе, уже в понедельник, и что это может быть напряженный разговор.