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Ковид-сертификат должен появиться в "Дії" 1 июля - ОП

Понедельник, 14 июня 2021, 15:07
Ковид-сертификат должен появиться в Дії 1 июля - ОП

Внутренний украинский "ковид-сертификат" должен появиться в приложении "Дія" 1 июля.

Источник: совещание у президента 14 июня, сообщает Офис президента

Детали: Указано, что работа над созданием так называемого ковид-сертификата продолжается.

По данным Министерства цифровой трансформации, 1 июля этого года внутренний украинский "ковид-сертификат" должен появиться в приложении "Дія".

Предыстория:

  • В конце мая власти отмечали, что планируют запустить в оборот "паспорта вакцинации" для украинцев с 1 июля.
  • В начале июня министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов сказал, что Украина введет цифровые COVID-сертификаты через 10-14 дней после того, как такие сертификаты будут введены в действие в Европейском Союзе.
  • Сертификаты о вакцинации в Европейском Союзе, призванные обеспечить свободу передвижения в Европе в период пандемии, начнут действовать с 1 июля.
  • В то же время семь стран Евросоюза 1 июня начала выдавать цифровые сертификаты вакцинации за месяц до запуска программы по всему блоку.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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