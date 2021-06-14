Ковид-сертификат должен появиться в "Дії" 1 июля - ОП

Внутренний украинский "ковид-сертификат" должен появиться в приложении "Дія" 1 июля.

Источник: совещание у президента 14 июня, сообщает Офис президента

Детали: Указано, что работа над созданием так называемого ковид-сертификата продолжается.

По данным Министерства цифровой трансформации, 1 июля этого года внутренний украинский "ковид-сертификат" должен появиться в приложении "Дія".

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