COVID-вакцинация: в воскресенье в Украине сделали меньше прививок, чем в субботу

22 219 человек привили против COVID-19 в Украине 13 июня: первую дозу вакцины получили 20 327 человек, вторую дозу – 1 892 человека.

Источник: МОЗ

Детали: В это воскресенье работали 162 мобильных бригады и 205 прививочных пунктов. В частности, в выходные работал 51 центр вакцинации.

В субботу 12 июня в Украине сделали 34 870 прививок, только в Киевском центре вакцинации привили 3 014 человек.

С начала прививочной кампании в Украине привито 1 479 703 человека, из них первую дозу получили 1 479 701 человек, полностью иммунизированы 238 798 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 1 718 499 прививок.

По состоянию на 14 июня в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 686 852 человека.

Напомним: Виктор Ляшко перед избранием министром здравоохранения обещал за лето вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев.

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