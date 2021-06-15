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В НАПК объяснили, почему не стали бороться за первое предписание Шмыгалю

Вторник, 15 июня 2021, 18:26
В НАПК объяснили, почему не стали бороться за первое предписание Шмыгалю
Фото: УП

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции объяснили, что не обращались в суд из-за несвоевременного выполнения предписания Кабмином о возвращении на пост обличителя коррупции на предприятии "Энергоатом", поскольку правительство имеет свои процедуры и все же предписание выполнило.

Источник: председатель НАПК Александр Новиков в интервью УП

Прямая речь: "Они не пошли в суд, и мы не пошли в суд. Потому что регламент Кабинета министров предусматривает длительную процедуру соответствующего распоряжения Кабинета министров. Правительство готовило это распоряжение, Министерство экономики согласовывало с Министерством энергетики, Министерством юстиции. Поэтому в НАПК не было оснований пойти в суд. Правительство выполнило предписание".

Детали: Новиков отмечает, что предписание вынесли именно Кабмину, а он имеет руководителя – премьера Дениса Шныгаля.

Глава НАПК напомнил, что неделю назад правительство выполнило предписание и начало служебное расследование в отношении руководителя "Энергоатома".

В то же время, законом предусмотрено 10 дней на выполнение предписания. Однако сделал это Кабмина в июне, хотя предписание вынесли еще в марте.

Почему это важно: 15 июня в НАПК сообщили, что распоряжение Кабинета министров о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. Позже в интервью УП Новиков заявил, что НАПК пойдет в суд, если Кабмин не выполнит это предписание.

Что предшествовало: Национальное агентство по предупреждению коррупции вынесло предписанич премьер-министру Денису Шмыгалю и вр.и.о. президента "Энергоатома" Петру Котину с требованием вернуть на должность обличителя коррупции на предприятии Олега Полищука и найти виновных в незаконном увольнении. Позже из официального сообщения НАЗК убрали упоминание про премьера.

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Предыстория

  • 2 июля 2020 года Полищук пожаловался в НАПК и Министерство энергетики на возможные коррупционные действия со стороны вр.и.о. президента "Энергоатома" Петра Котина. В тот же день Котин инициировал служебное расследование с одновременным отстранением Полищука. А потом Полищука уволили.
  • Позже стало известно, что премьер-министр Денис Шмыгаль поручил провести служебную проверку вр.и.о. президента "Энергоатома" Петра Котина из-за совершения им коррупционного нарушения.

Украинская правда
Темы: НАПККабинет министровэнергетикасуд
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