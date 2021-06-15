В НАЗК пояснили, чому не стали боротись за перший припис Шмигалю

В Національному агентстві із запобігання корупції пояснили, що не звертались до суду через протермінування виконання припису Кабміном щодо повернення на посаду викривача корупції на підприємстві "Енергоатом", оскільки уряд має свої процедури і все ж таки припис виконав.

Джерело: голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв’ю для УП

Пряма мова: "Вони не пішли до суду, і ми не пішли до суду. Тому що регламент Кабінету міністрів передбачає тривалу процедуру відповідного розпорядження Кабінету міністрів. Уряд готував це розпорядження, Міністерство економіки узгоджувало з Міністерством енергетики, Міністерством юстиції. Тому у НАЗК не було підстав піти до суду. Уряд виконав припис".

Деталі: Новіков наголошує, що припис винесли саме Кабміну, а він має керівника – прем’єра Дениса Шмигаля.

Очільник НАЗК нагадав, що тиждень тому уряд виконав припис НАЗК і розпочав службове розслідування відносно керівника "Енергоатому".

Водночас, законом передбачено 10 днів на виконання припису. Проте зробив це Кабміну у червні, хоча припис винесли ще у березні.

Чому це важливо: 15 червня в НАЗК повідомили, що розпорядження Кабінету міністрів про призначення Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України" та контракт з ним мають бути скасовані як незаконні. Пізніше в інтерв’ю для УП Новіков заявив, що НАЗК піде в суд, якщо Кабмін не виконає цей припис.

Що передувало: Національне агентство із запобігання корупції винесло приписи прем'єр-міністру Денису Шмигалю і т.в.о. президента "Енергоатому" Петру Котіну з вимогою повернути на посаду викривача корупції на підприємстві Олега Поліщука та знайти винних у незаконному звільненні. Згодом з офіційного повідомлення НАЗК прибрали згадку про прем'єра.

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