С госдач в Конча-Заспе уже выгнали 8 чиновников
Дом отдыха "Конча-Заспа" разорвал договоры о пользовании государственными дачами с восемью нынешними и бывшими чиновниками и судьями.
Источник: Дом отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами в ответ на запрос УП
Дословно: "Дом отдыха Конча-Заспа ГУД разорвал договоры пользования помещениями, которые заключены между Домом отдыха и Пискуном С.М., Литвиновым А.М., Тупицкого А.Н., Слиденко И.Д., Иванчуком М.С., Залиско А.И., Ляхом А.Г., Макаряном Д.Б. в связи с нарушением условий договора и порядка предоставления помещений Дома отдыха".
Детали: Какие именно условия договора нарушили экс-чиновники в ГУД не указали.
Под выселение попали:
- Святослав Пискун – генпрокурор при Леониде Кучме и Виктору Ющенко.
- Александр Литвинов – судья Конституционного суда, экс-судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (как свидетельствует его декларация, Литвинов с 2019 арендовал в Конча-Заспе комнату на 50 квадратов и дом на 140 квадратов)
- Александр Тупицкий – "уволенный" президентом глава Конституционного суда. По данным Liga.net, договор с Тупицкого разорвали еще осенью 2020-го, после чего он пошел судиться. Дом покинул в апреле этого года (как свидетельствует его декларация, с началу 2020 года судья пользовался домом на 60 квадратов)
- Игорь Слиденко – судья Конституционного суда, судится за выселение. Имеет долг в более 100 тысяч гривен за пользование помещениями Конча-Заспы.
- Давид Макарьян – госинспектор в одном из департаментов Государственной таможенной службы, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова, депутат 8-го созыва от Блока Петра Порошенко.
А также Иванчук М.С., Лях А. Г. и Залиско А.И. (Возможно, речь идет о экс-заместителе генпрокуроров Виталия Яремы и Виктора Шокина – Олегу Залеско).
Дополнительно: УП также обратилась с вопросом, кто именно и на каких основаниях подпадает под выселение из госдач в другом комплексе – Пуще-Водице.
Предыстория:
- 4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что 20 бывших чиновников уже покидают государственные дачи в Конча-Заспе и Пуще-Водице под Киевом.
- Президент Владимир Зеленский инициировал аудит по занятости госдач под Киевом. Сейчас в Конча-Заспе живут под 200 бывших и действующих чиновников, а в Пуще-Водице – до 50 арендаторов.