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С госдач в Конча-Заспе уже выгнали 8 чиновников

Среда, 16 июня 2021, 17:28
С госдач в Конча-Заспе уже выгнали 8 чиновников

Дом отдыха "Конча-Заспа" разорвал договоры о пользовании государственными дачами с восемью нынешними и бывшими чиновниками и судьями.

Источник: Дом отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами в ответ на запрос УП

Дословно: "Дом отдыха Конча-Заспа ГУД разорвал договоры пользования помещениями, которые заключены между Домом отдыха и Пискуном С.М., Литвиновым А.М., Тупицкого А.Н., Слиденко И.Д., Иванчуком М.С., Залиско А.И., Ляхом А.Г., Макаряном Д.Б. в связи с нарушением условий договора и порядка предоставления помещений Дома отдыха".

Детали: Какие именно условия договора нарушили экс-чиновники в ГУД не указали.

Под выселение попали:

  • Святослав Пискун – генпрокурор при Леониде Кучме и Виктору Ющенко. 
  • Александр Литвинов – судья Конституционного суда, экс-судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (как свидетельствует его декларация, Литвинов с 2019 арендовал в Конча-Заспе комнату на 50 квадратов и дом на 140 квадратов)
  • Александр Тупицкий – "уволенный" президентом глава Конституционного суда. По данным Liga.net, договор с Тупицкого разорвали еще осенью 2020-го, после чего он пошел судиться. Дом покинул в апреле этого года (как свидетельствует его декларация, с началу 2020 года судья пользовался домом на 60 квадратов)
  • Игорь Слиденко – судья Конституционного суда, судится за выселение. Имеет долг в более 100 тысяч гривен за пользование помещениями Конча-Заспы.
  • Давид Макарьян – госинспектор в одном из департаментов Государственной таможенной службы, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова, депутат 8-го созыва от Блока Петра Порошенко.

А также Иванчук М.С., Лях А. Г. и Залиско А.И. (Возможно, речь идет о экс-заместителе генпрокуроров Виталия Яремы и Виктора Шокина – Олегу Залеско).

Дополнительно: УП также обратилась с вопросом, кто именно и на каких основаниях подпадает под выселение из госдач в другом комплексе – Пуще-Водице.

Предыстория:

  • 4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что 20 бывших чиновников уже покидают государственные дачи в Конча-Заспе и Пуще-Водице под Киевом.
  • Президент Владимир Зеленский инициировал аудит по занятости госдач под Киевом. Сейчас в Конча-Заспе живут под 200 бывших и действующих чиновников, а в Пуще-Водице – до 50 арендаторов.

Ольга Кириленко, УП

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Темы: госдачисудКиев
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