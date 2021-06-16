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З держдач у Конча-Заспі вже вигнали 8 чиновників

Середа, 16 червня 2021, 17:28

Будинок відпочинку "Конча-Заспа" розірвав договори про користування державними дачами з вісьмома нинішніми та колишніми чиновниками й суддями.

Джерело: Будинок відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами у відповідь на запит УП

Дослівно: "Будинок відпочинку Конча-Заспа ДУС розірвав договори користування приміщеннями, які укладені між Будинком відпочинку та Піскуном С.М., Литвиновим О.М., Тупицьким О.М., Сліденко І.Д., Іванчуком М.С., Заліско О.І., Ляхом А.Г., Макаряном Д.Б. у зв’язку з порушенням умов договору та порядку надання приміщень Будинку відпочинку".

Деталі: Які саме умови договору порушили ексчиновники в ДУС не зазначили.

Під виселення потрапили:

  • Святослав Піскун – генпрокурор за Леоніда Кучми та Віктора Ющенка
  • Олександр Литвинов – суддя Конституційного суду, екс-суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (як свідчить його декларація, Литвинов з 2019 року орендував в Конча-Заспі кімнату на 50 квадратів та будинок на 140 квадратів)
  • Олександр Тупицький – "звільнений" президентом голова Конституційного суду. За даними Liga.net, договір з Тупицьким розірвали ще восени 2020-го, після чого він пішов судитись. Будинок залишив у квітні цього року (як свідчить його декларація, з початку 2020 року суддя користувався будинком на 60 квадратів)
  • Ігор Сліденко – суддя Конституційного суду, судиться за виселення. Має борг у понад 100 тисяч гривень за користування приміщеннями Конча-Заспи.
  • Давид Макар’ян – держінспектор в одному з департаментів Державної митної служби, ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, депутат 8-го скликання від Блоку Петра Порошенка.

А також Іванчук М.С., Лях А. Г. та Заліско О.І. (можливо, ідеться про ексзаступника генпрокурорів Віталія Яреми та Віктора Шокіна – Олега Заліска).

Додатково: УП також звернулась із запитанням, хто саме та на яких підставах підпадає під виселення з держдач в іншому відпочинковому комплексі – Пущі-Водиці.

Передісторія: 

Ольга Кириленко, УП
Теми: держдачісудКиїв


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