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В Беларуси завели дело на врача и журналиста, которые рассказали о смерти протестующего

Пятница, 20 ноября 2020, 06:20
ФОТО: TUT.BY

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, рассказавшего СМИ о результатах обследования Романа Бондаренко, погибшего после избиения силовиками.

Источник: Генпрокуратура РБ

Дословно: "Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (TUT.BY), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко".

Тяжкие последствия, которые повлекли за собой эти действия, выразились, по мнению сотрудников прокуратуры, "в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям".

В то же время TUT.BY сообщает, что силовики обыскали квартиру журналистки этого издания Катерины Борисевич, готовившей материал о Романе Бондаренко, забрали ноутбук, а затем увезли ее в СИЗО КГБ.

Почему это важно: После смерти Романа Бондаренко Следственный комитет Беларуси и самопровозглашенный президент Александр Лукашенко утверждали, что Бондаренко был пьян, но неназванный врач заявил TUT.BY, что это не соответствует действительности.

Предыстория:

  • Поздно вечером 12 ноября стало известно, что в реанимации умер задержанный людьми в масках накануне 31-летний белорус Роман Бондаренко.
  • Бондаренко схватили и куда-то увезли люди в гражданской форме и масках, которые приехали на "Площадь перемен" в Минске, чтобы снять бело-красно-белые ленты. Через полтора часа его доставили в больницу с отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральной гематомой, ушибами, синяками.
  • После сообщения о смерти Бондаренко люди в Минске вышли на улицы.
  • Европейский Союз выразил возмущение из-за смерти Бондаренко.
  • В то же время следственный комитет Беларуси заявил, что у 31-летнего Бондаренко, который умер после избиения из-за конфликта с бело-красными лентами, была диагностирована "алкогольная интоксикация".

 

Темы: БеларусьЛукашенкоубийствоцензура


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