В Беларуси завели дело на врача и журналиста, которые рассказали о смерти протестующего

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, рассказавшего СМИ о результатах обследования Романа Бондаренко, погибшего после избиения силовиками.

Источник: Генпрокуратура РБ

Дословно: "Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (TUT.BY), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко".

Тяжкие последствия, которые повлекли за собой эти действия, выразились, по мнению сотрудников прокуратуры, "в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям".

В то же время TUT.BY сообщает, что силовики обыскали квартиру журналистки этого издания Катерины Борисевич, готовившей материал о Романе Бондаренко, забрали ноутбук, а затем увезли ее в СИЗО КГБ.

Почему это важно: После смерти Романа Бондаренко Следственный комитет Беларуси и самопровозглашенный президент Александр Лукашенко утверждали, что Бондаренко был пьян, но неназванный врач заявил TUT.BY, что это не соответствует действительности.

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