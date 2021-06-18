В ООН засуху назвали "следующей пандемией"

Страны призвали принять срочные меры по использованию воды и земли и преодоления чрезвычайной ситуации с климатом, в частности говорится о засухе.

Источник: Заявление ООН, Маме Мизутори, специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросам уменьшения риска стихийных бедствий, цитирует The Guardian

Дословно: "Засуха – это скрытый глобальный кризис, который рискует стать" следующей пандемией ", если страны не примут срочных мер по использованию водных и земельных ресурсов и борьбы с чрезвычайной ситуацией с климатом".

Не менее 1,5 миллиарда человек пострадали от засухи в этом веке, а экономические затраты за это время примерно оцениваются в 124 миллиарда долларов (89 млрд фунтов стерлингов).

Настоящая стоимость, скорее всего, будет в разы выше, поскольку такие оценки не включают большую часть влияния на развивающиеся страны, - говорится в докладе, опубликованном в четверг.

Маме Мизутори, специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросам уменьшения риска стихийных бедствий, отметила: "... В ближайшие несколько лет большая часть мира будет жить с водным стрессом. Спрос будет опережать предложение в течение определенных периодов. Засуха является главным фактором деградации земель и снижение урожайности основных сельскохозяйственных культур".

Она сказала, что многие люди имели представление о засухе, которая влияет на пустыни Африки, но это не так.

Сейчас засуха набирает масштабы, и к концу века почти все страны испытают ее в большей или меньшей степени.

Напомним: Исследования показывают, что Земля задерживает почти вдвое больше тепла, чем в 2005 году.