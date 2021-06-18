Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В ООН засуху назвали "следующей пандемией"

Пятница, 18 июня 2021, 04:05

Страны призвали принять срочные меры по использованию воды и земли и преодоления чрезвычайной ситуации с климатом, в частности говорится о засухе.

Источник: Заявление ООН, Маме Мизутори, специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросам уменьшения риска стихийных бедствий, цитирует The Guardian

Дословно: "Засуха – это скрытый глобальный кризис, который рискует стать" следующей пандемией ", если страны не примут срочных мер по использованию водных и земельных ресурсов и борьбы с чрезвычайной ситуацией с климатом".

Не менее 1,5 миллиарда человек пострадали от засухи в этом веке, а экономические затраты за это время примерно оцениваются в 124 миллиарда долларов (89 млрд фунтов стерлингов).

Настоящая стоимость, скорее всего, будет в разы выше, поскольку такие оценки не включают большую часть влияния на развивающиеся страны, - говорится в докладе, опубликованном в четверг.

Маме Мизутори, специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросам уменьшения риска стихийных бедствий, отметила: "... В ближайшие несколько лет большая часть мира будет жить с водным стрессом. Спрос будет опережать предложение в течение определенных периодов. Засуха является главным фактором деградации земель и снижение урожайности основных сельскохозяйственных культур".

Она сказала, что многие люди имели представление о засухе, которая влияет на пустыни Африки, но это не так.

Сейчас засуха набирает масштабы, и к концу века почти все страны испытают ее в большей или меньшей степени.

Напомним: Исследования показывают, что Земля задерживает почти вдвое больше тепла, чем в 2005 году.

Темы: экология


powered by lun.ua
Главное сегодня

видео"Путин – х#йло": в РФ возмутились из-за кричалки украинских фанов и требуют наказания

Преемник Меркель: Россия должна оставить оккупированный восток Украины

Самолет "повара Путина" стоит в аэропорту Берлина, несмотря на санкции ЕС

Минздрав сообщил о новом рекорде вакцинированных

Суточная смертность от COVID-19 в Европе: Россия лидирует, Украина – в 5-ке

Земля задерживает "беспрецедентное" количество тепла – NASA

Все новости...
экология
Земля задерживает "беспрецедентное" количество тепла – NASA
Мужчина нанес ущерб экологии Черкасской области на 24 миллиона – СБУ
WWF: Ежедневно в мире используют 7 миллиардов масок
Последние новости
12:04
Спецслужба Молдовы опровергла причастность к похищению Чауса сотрудников госохраны
12:01
В Минэкономики надеются подписать "промышленный безвиз" в этом году
11:56
В Москве новый рекорд COVID-больных за сутки
11:48
Петицию за увольнение Татарова подписал "Джо Байден"
11:45
Британия фиксирует рост новых инфекций из-за распространения дельта-варианта
11:43
Оборонщики хотели продать секретные разработки за $2 миллиона – СБУ
11:40
Новинский подтвердил, что хочет купить канал "Наш"
11:27
Курс валют на 18 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки
10:53
Посольство Германии разъяснило условия въезда для вакцинированных украинцев
10:48
Портам необходимо 5 миллиардов ежегодно на модернизацию – Мининфраструктуры
Все новости...