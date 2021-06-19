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Массовое отравление в Харькове: госпитализированы почти 80 человек

Суббота, 19 июня 2021, 11:45
Массовое отравление в Харькове: госпитализированы почти 80 человек

Уже 78 человек госпитализированы в Харькове после визита в учреждения "Якитория" и "Мафия".

Источник: Харьковский городской совет

Детали: В частности, шесть больных были доставлены в ночь на субботу в городскую больницу №3, еще один человек госпитализирован в Краснокутске по месту жительства.

Также взрослые и дети, которые отравились в кафе, проходят лечение в Городской клинической больнице №31 и Городской детской клинической больницы №19.

Всем был поставлен диагноз – энтероколит.

Харьковский городской совет предлагает владельцам сети заведений "Якитория" и "Мафия" принять участие в лечении посетителей, которые в них отравились.

Отмечается, что для лечения пациентов необходимы такие препараты, как физиологические растворы, антибиотики и другие лекарства, которые были потрачены в больших объемах за последние дни в результате хозяйственной деятельности этих ресторанов.

Что предшествовало: По данным СМИ, 16 июня в службу контроля качества ресторана "Якитория", который находится в Харькове на улице Квитки-Основьяненко, обратились посетители с жалобами на плохое самочувствие. Руководство ресторана решило временно закрыть его. По состоянию на 17 июня в больницы Харькова госпитализировали 25 человек (19 взрослых и 6 детей), которые питались в одном из заведений города.

По состоянию на 18 июня зарегистрировано 57 случаев заболевания, в том числе 16 среди детей. Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция неуточненная, средней степени тяжести. Заболевшие связывали свое состояние с употреблением готовых блюд (преимущественно суши) в заведении общественного питания г. Харьков ООО "Ресторація №1" (рестораны "Якитория", "Мафия")".

Украинская правда

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Темы: Харьковеда
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