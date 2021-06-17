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Пекин запустил космический корабль с тремя астронавтами на борту

Четверг, 17 июня 2021, 07:24
Пекин запустил космический корабль с тремя астронавтами на борту

Китай в четверг утром успешно запустил в космос трех космонавтов, приблизив этим страну до завершения строительства новой космической станции.

Источник: CNN, Reuters

Детали: Космический корабль "Шэньчжоу-12", был запущен ракетой-носителем Long March-2F с космодрома "Цзюцюань", который находится на северо-западе Китая в пустыне Гоби.

Миссия направит экипаж к основному модулю будущей космической станции "Тяньгун", которая строится на низкой околоземной орбите.

Космический корабль стыкуется с основным модулем примерно через шесть с половиной часов после запуска.

"Шэньчжоу-12" – это первая миссия с экипажем и третья пусковая работа с 11 запусков для строительства космической станции в Китае. Это также первая пилотируемая миссия Китая за почти 5 лет.

В течение трех месяцев двое космонавтов проведут два длительные космические выходы.

После этой миссии еще три космические корабли с экипажами и два лабораторных модуля будут отправлены на космическую станцию с целью завершения ее строительства до конца 2022 года.

 
 

Что предшествовало: Сообщалось, что Китай отправит на орбиту трех космонавтов в рамках своей первой миссии с экипажем за почти пять лет.

Напомним:

  • 29 апреля Китай запустил первый модуль - Tianhe - новой постоянной космической станции.
  • Новую станцию ​​Китай собирается ввести в эксплуатацию до 2022 года. Предыдущие станции - "Тяньгун-1" и "Тяньгун-2" - были испытательные. В то же время новая должна проработать не менее десяти лет.
  • Сейчас единственной космической станцией на орбите является Международная космическая станция МКС, откуда Китай исключен.
  • Космическое агентство "Роскосмос" и Китайское национальное космическое агентство представили проект совместной лунной базы, которую планируют построить к 2035 году.

Темы: Китайкосмос
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