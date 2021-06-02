10 тысяч волонтеров отказались участвовать в Олимпийский играх

Около 10 тысяч из 80 тысяч волонтеров, которые планировали помогать на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио этим летом, отказались от участия.

Источник: Японский организационный комитет, сообщает агентство Kyodo news

Прямая речь гендиректора оргкомитета Тоширо Муто: "Нет сомнений в том, что одной из причин является обеспокоенность по поводу коронавирусной инфекции".

Детали: По словам Муто, это не помешает проведению игр.

Ожидается, что волонтеры, выбранные оргкомитетом из примерно 200 тысяч заявок, будут выполнять различные роли во время игр, например, служить гидами на объектах и ​​помогать в проведении соревнований.

Предыстория: