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10 тысяч волонтеров отказались участвовать в Олимпийский играх

Среда, 2 июня 2021, 17:23
Kyodo news

Около 10 тысяч из 80 тысяч волонтеров, которые планировали помогать на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио этим летом, отказались от участия.

Источник: Японский организационный комитет, сообщает агентство Kyodo news

Прямая речь гендиректора оргкомитета Тоширо Муто: "Нет сомнений в том, что одной из причин является обеспокоенность по поводу коронавирусной инфекции".

Детали: По словам Муто, это не помешает проведению игр.

Ожидается, что волонтеры, выбранные оргкомитетом из примерно 200 тысяч заявок, будут выполнять различные роли во время игр, например, служить гидами на объектах и ​​помогать в проведении соревнований.

Предыстория:

  • "Олимпийские игры" в Токио (Япония) должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но их перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса - несмотря на все приготовления.
  • Старт Олимпийских игр анонсирован 23 июля.
  • Ранее в МОК заявили, что этим летом Олимпийские игры состоятся, даже если в городе-организаторе Токио будет действовать чрезвычайное положение из-за COVID-19.
  • По информации BBC, недавние опросы в Японии показали, что почти 70% населения не хотят, чтобы Олимпийские игры состоялись.

Украинская правда
Темы: ЯпонияспортОлимпиада


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