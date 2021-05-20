Зеленский хочет законом запретить тайные встречи олигархов и чиновников

Президент Владимир Зеленский заявил, что закон об олигархах будет содержать норму о запрете тайных встреч олигархов с представителями государства.

Источник: Зеленский во время пресс конференции, "Радио свобода"

Прямая речь: "В нашем новом законе о деолигархизацию чиновникам, многим другим, включая президента, Офисом, с топами власти – нельзя будет встречаться с теми или иными крупными бизнесменами.

А если они встречаются, потому что иногда это очень важно – то эта встреча должна быть публичной. И даже если они встречаются, и эта встреча важна – она ​​также должна быть публичной, они будут отчитываться о тех или иных встречи".

Детали: Зеленский уверяет, что власть хочет бороться с олигархами, а потому разрабатывает соответствующий закон и реестр, который поможет "убить" влияние олигархов в разных сферах, в частности в медиа и политике.

Президент отказался назвать фамилии олигархов, однако заверил, что не боится их. Количество олигархов зависит от тех критериев, которые утвердит соответствующий закон.

Глава государства объяснил, что если определенное лицо будет влиять на медиа в том или ином виде, влиять на депутатов и чиновников и иметь соответствующую сумму активов, то его можно будет считать олигархом.

Президент добавил, что соответствующий закон почти готов, остались лишь несколько деталей.

Прямая речь: "Мы не хотим убивать большой бизнес, но мы точно убиваем понятие, содержание и влияние олигархической системы в нашей стране. Влияния на масс-медиа не будет, влияния на политику не будет, влияния на чиновников не может быть, но если это произойдет, то эти люди получат билет под названием "олигарх". Они появятся в специальном реестре. И тогда этот большой бизнес может потерять большую часть активов, в них находятся за рубежом.

И они все понимают, что цена их активов, что в Украине, что за рубежом, будет уменьшена. Не благодаря санкциями, а благодаря появлению такого понятия на законодательном уровне как "олигарх". И это я считаю самое главное – никто никого не убивает.

Согласно закону им будет предоставлено время избавиться всего этого воздействия. Даже мы им покажем, как это можно сделать. Тупика для них не будет".

Что предшествовало: 15 апреля президент Владимир Зеленский предложил СНБО и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха.

Первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что в анонсированном законопроекте будет семь критериев, по которым будут определять, кто является олигархом.

Напомним: