Зеленский хочет законом запретить тайные встречи олигархов и чиновников

Президент Владимир Зеленский уверяет, что власть хочет бороться с олигархами, а потому разрабатывает соответствующий закон и реестр, который поможет "убить" влияние олигархов в разных сферах, в частности в медиа и политике.

Источник: Зеленский во время пресс-конференции

Прямая речь: "Мы не хотим убивать большой бизнес, но мы точно убиваем понятие, содержание и влияние олигархической системы в нашей стране. Влияния на масс-медиа не будет, влияния на политику не будет, влияния на чиновников не может быть, но если это произойдет, то эти люди получат билет под названием "олигарх". Они появятся в специальном реестре. И тогда этот большой бизнес может потерять большую часть активов, в них находятся за рубежом.

И они все понимают, что цена их активов, что в Украине, что за рубежом, будет уменьшена. Не благодаря санкциями, а благодаря появлению такого понятия на законодательном уровне как "олигарх". И это я считаю самое главное – никто никого не убивает.

Согласно закону им будет предоставлено время избавиться всего этого воздействия. Даже мы им покажем, как это можно сделать. Тупика для них не будет".

Детали: Президент отказался назвать фамилии олигархов, однако заверил, что не боится их. Количество олигархов зависит от тех критериев, которые утвердит соответствующий закон.

Зеленский объяснил, что если определенное лицо будет влиять на медиа в том или ином виде, влиять на депутатов и чиновников и иметь соответствующую сумму активов, то его можно будет считать олигархом.

Президент добавил, что соответствующий закон почти готов, остались лишь несколько деталей.