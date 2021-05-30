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Британская разведка допускает, что Covid имеет искусственное происхождение - СМИ

Воскресенье, 30 мая 2021, 08:22

По последним данным британских спецагентов, вполне вероятно, что пандемия началась именно с утечки коронавируса из китайской исследовательской лаборатории.   

Источник: The Sunday Times

Детали: Разведслужбы Великобритании пересмотрели версию происхождения вируса SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию.

Изначально лабораторное происхождение вируса считали маловероятным, теперь же утечку из уханьской лаборатории рассматривают как правоподобную.

В центре внимания западных спецслужб находится Уханьский институт вирусологии. Появилась новая информация о трех исследователях, которые работали там, и заболели вирусом в тяжелой форме в ноябре 2019 года.

На днях разведка США также обратила внимание на китайских ученых, работавших в лаборатории по изучению коронавирусов и других патогенов. В ноябре 2019 года они обратились к врачам с симптомами, которые были похожи как на признаки COVID-19, таки и на обычную ОРВИ.

На данный момент разведка Соединенного Королевства расследует возможную утечку коронавируса из  этого института, который по заверениям Пекина, не был источником вируса.

The Sunday Times пишет также, что китайских ученых вероятно принудили молчать о случившемся, когда они хотели привлечь внимание к вероятной утечке вируса из лаборатории.

Предыстория:

Первым официально подтвержденным случаем COVID-19 был человек, заболевший в Китае 2 декабря 2019 года.

31 декабря 2019 года китайские власти уведомили о случаях пневмонии, вызванной неизвестным возбудителем. 3 января 2020 года китайские службы сообщили ВОЗ о 44 случаях пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй.

Власти Китая отказались предоставлять экспертам ВОЗ, работавшим в Ухане в начале 2021 года, первичную информацию о ранних случаях заражения коронавирусом.

Напомним:

  • В феврале эксперты миссии ВОЗ, которые работали в Китае с целью определить происхождение COVID-19, тогда исключили теорию происхождения вируса из лаборатории Уханя.
  • По состоянию на 30 мая в мире количество людей, заразившихся коронавирусом, приблизилось к 170 миллионам.

Темы: коронавирусКитайэпидемиянаука


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