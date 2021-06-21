Под Киевом в многоэтажке произошел взрыв, есть пострадавшие

В центре села Белогородка под Киевом произошел мощный взрыв в пятиэтажке.

Источник: Укринформ

Детали: Сообщается, что после взрыва начался сильный пожар.

Огонь разрушил часть здания, выгорели не менее 7 квартир и часть крыши здания.

Спасатели эвакуировали людей с пятого по третий этажи с помощью пожарных лестниц, некоторые пострадавшие – без сознания.

На ликвидацию аварии приехали три пожарные машины, две скорые и экстренная служба газа.

Как сообщает ГСЧС, взрыв произошел в квартире на третьем этаже, в результате чего 2 человека госпитализированы, из них один ребенок 2008 года рождения.

Шестеро пострадавших после осмотра врачами от госпитализации отказались.

Дословно: "Подразделениями ГСЧС выведены на свежий воздух 40 человек. Пожар распространился на 4, 5 этажи и кровлю. Разрушений несущих конструкций нет, в квартире разрушены окна".

Предыстория:

Ровно год назад, 21 июня 2020 года, в Киеве по улице Соломии Крушельницкой 1/5 (Позняки) произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. В результате обрушения части дома погибли 5 человек, поисково-спасательные работы завершили 23 июня.

Прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).

Основная версия следствия, по словам заместителя главы МВД: взрыв мог произойти из-за несоблюдения технологий поверки счетчиков.

В апреле 2021 года правоохранители сообщили о подозрении пяти должностным лицам АО "Киевгаз".

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