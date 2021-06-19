Потоп в Ялте: известно о 1 погибшем, 1 пропавшей без вести и 18 пострадавших

Вследствие потопа в Ялте, который произошел 18 июня, травмы получили 18 человек, один человек погиб, еще один пропал без вести – женщина 1961 года.

Источник: пресс-служба "МЧС России в Крыму" по состоянию на утро 19 июня, Крым.Реалии, "глава Крыма" Сергей Аксенов в Facebook

Детали: Отмечается, что в эвакуации или помощи нуждались 608 человек, из них 50 детей. В пункты временного размещения были отправлены 90 человек, до сих пор остаются там 36 человек, включая четырех детей.

Всего, по данным спасателей, за сутки в городе выпало 133 мм осадков. Остается подтопленными 101 дом, вода откачана в 43 домах.

Утром 19 июня в Ялте остановили движение 15 маршрутных автобусов.

Дождевой водой в Ялте подмыло опоры системы газоснабжения среднего давления, из-за чего без газоснабжения остались 60 абонентов, сообщает местная оккупационная власть.

Всего в городе из-за дождя оказались обесточенными 80 трансформаторных подстанций и две линии электропередач, в результате чего 2,7 тысячи человек остались без электроснабжения.

Ялтинцев также предупредили об отключении водоснабжения в городе, местных жителей призвали запасаться питьевой водой.

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов в субботу сообщил, что жители подтопленного многоквартирного дома в Ялте оказались заблокированы.

"Ялта, улица Кривошты, 10. Люди заблокированы в доме. Сейчас прибудет подмога, подвезут продукты, лекарства. Ведутся работы, которые позволят отвести воду", - написал он в Facebook.

Аксенов также сообщил, что в связи с заилением воды стабильная подача питьевой воды в систему города предварительно переносится с вечера до полуночи субботы.

Он также сообщил о запрете купаться в акватории города. "На данный момент 46 пляжей города нуждаются в очистке", - написал Аксенов.

Вместе с тем, на полуострове объявлено штормовое предупреждение на 19-20 июня.

По информации так называемого "МЧС России в Крыму", вечером и до конца суток 19 июня, ночью и в первой половине дня 20 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с.

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