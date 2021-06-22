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Переселение из госдач может обойтись в миллионы для бюджета – СМИ

Вторник, 22 июня 2021, 18:04

Выселение из государственных дач бывших чиновников, инициированное президентом Владимиром Зеленским, может обойтись государственному бюджету в миллионы гривен из-за особенностей заключенных договоров с жителями "Конча-Заспы" и "Пущи-Водицы".

Источник: Bihus.Info

Детали: Журналисты рассказали, что люди, которые попали в список на выселение претендуют на денежные компенсации. Речь идет о том, что жители заключали так называемые инвестиционные договоры, согласно которым им разрешалась перестройка существующих зданий или строительство новых. Стоимость ремонта или перестройки жители могли вписывать в общую стоимость в счет аренды.

Наибольшую компенсацию может получить министр здравоохранения времен Виктора Януковича – Раиса Богатырева. Ее дом, по документам от "Конча-Заспы", имеет площадь в 641 кв.м. и принадлежит к самому высокому классу комфортности. Именно поэтому арендная плата за квадратный дом высокая. В 2020 году, по прайсу "Конча-Заспы" аренда за месяц без оплаты коммунальных услуг должна стоить почти 200 тысяч гривен в месяц.

Однако Богатырева вложила в реконструкцию поместья более 18 миллионов гривен. Эти средства должны быть учтены в счет будущей аренды. В то же время, по состоянию на 2021 она "потратила" на аренду 7 миллионов гривен. То есть разница составляет 11 миллионов, за которые она может судиться и требовать их вернуть.

Официально "Конча-Заспа" долг перед арендаторами не признает. Там также отчитываются о обратной задолженности части жителей.

В частности, по их данным, по полмиллиона гривен должны экс-министр угольной промышленности Виктор Тополев и экс-нардеп Давид Макарьян, по почти 150 тыс. грн – бывший вице-премьер Владимир Семиноженко и экс-генпрокурор Святослав Пискун.

Журналисты говорят, что почти все жители заключили инвестиционные договоры, ведь домики в первоначальном виде были не такими, а жители их перестраивали.

Предыстория:

  • 4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что 20 бывших чиновников уже покидают государственные дачи в Конча-Заспе и Пуще-Водице под Киевом.
  • Президент Владимир Зеленский инициировал аудит по занятости госдач под Киевом. Сейчас в Конча-Заспе живут под 200 бывших и действующих чиновников, а в Пуще-Водице – до 50 арендаторов.

Темы: госдачибюджет


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