Переселення із держдач може обійтись у мільйони для бюджету – ЗМІ

Виселення із державних дач колишніх посадовців, ініційоване президентом Володимиром Зеленським, може обійтись державному бюджету у мільйони гривень через особливості укладених договорів із мешканцями "Конча-Заспи" та "Пущі-Водиці".

Джерело: Bihus.Info

Деталі: Журналісти розповіли, що особи, які потрапили до списку на виселення претендують на грошові компенсації. Йдеться про те, що мешканці укладали так звані інвестиційні договори, відповідно до яких їм дозволялась перебудова існуючих будинків або ж зведення нових. Вартість ремонту або ж перебудови мешканці могли вписувати в загальну вартість в рахунок оренди.

Найбільшу компенсацію може отримати міністр охорони здоров’я часів Віктора Януковича – Раїса Богатирьова. Її будинок, за документами від "Конча-Заспи", має площу у 641 кв.м. та належить до найвищого класу комфортності. Саме тому орендна плата за квадратний будинок найвища. У 2020 році, за прайсом "Конча-Заспи" оренда будинку за місяць без оплати комунальних послуг мала б коштувати майже 200 тисяч гривень на місяць.

Проте Богатирьова вклала у реконструкцію маєтку понад 18 мільйонів гривень. Ці кошти мали бути враховані в рахунок майбутньої оренди. Водночас, станом на 2021 рік вона "витратила" на оренду 7 мільйонів гривень. Тобто різниця складає 11 мільйонів, за які вона може судитись та вимагати їх повернути.

Офіційно "Конча-Заспа" борг перед орендарями не визнає. Там також звітують про зворотню заборгованість частини мешканців.

Зокрема, за їх даними, по півмільйона гривень винні ексміністр вугільної промисловості Віктор Тополєв та ескнардеп Давид Макар’ян, по майже 150 тис. грн – колишній віце-прем’єр Володимир Семиноженко та ексгенпрокурор Святослав Піскун.

Журналісти кажуть, що майже всі мешканці уклали інвестиційні договори, адже будиночки в початковому вигляді були не такими, а мешканці їх перебудовували.

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