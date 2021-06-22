В Москве "рекорд" смертей от COVID-19 с начала пандемии

В Москве за сутки 21 июня зафиксировали 86 смертей от заболевания на коронавирус, что является максимумом за весь период пандемии.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: Предыдущий максимум по количеству умерших за сутки был зафиксирован 19 января – 84 человека.

Всего от COVID-19 в Москве скончались 21 598 людей.

За последние сутки в Москве выявили 6 555 больных COVID-19. Выздоровели от заболевания за сутки 3 458 пациентов.

Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 123 тыс. 295 человек.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 22 июня составляет 1 млн 300 тыс. 709.

Отмечается, что в июне заболеваемость на COVID-19 в Москве вернулась к значениям сначала января 2021 года, затем декабря 2020 года.

Предыстория: