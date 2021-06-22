В Москве "рекорд" смертей от COVID-19 с начала пандемии
Вторник, 22 июня 2021, 12:59
В Москве за сутки 21 июня зафиксировали 86 смертей от заболевания на коронавирус, что является максимумом за весь период пандемии.
Источник: российский "Интерфакс"
Детали: Предыдущий максимум по количеству умерших за сутки был зафиксирован 19 января – 84 человека.
Всего от COVID-19 в Москве скончались 21 598 людей.
За последние сутки в Москве выявили 6 555 больных COVID-19. Выздоровели от заболевания за сутки 3 458 пациентов.
Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 123 тыс. 295 человек.
Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 22 июня составляет 1 млн 300 тыс. 709.
Отмечается, что в июне заболеваемость на COVID-19 в Москве вернулась к значениям сначала января 2021 года, затем декабря 2020 года.
Предыстория:
- С начала июня в России растет суточное количество новых заражений COVID-19.
- С 12 до 20 июня в столице РФ Москве снова ввели карантин из-за самых высоких с декабря 2020 года эпидемических показателей.
- 13 июня в России заявили о наличии новых, оригинальных мутаций коронавируса.
- Украинские пограничники не пропускают россиян, привитых препаратом "Спутник V", поскольку он не зарегистрирован ВОЗ как вакцина против коронавируса.
- Украинские ученые допускали, что новая волна COVID-19 может прийти в Украину из России через восточные территории, начаться раньше осени и из-за штамма коронавируса "Дельта" быть мощнее предыдущей волны, пик которой пришелся на начало апреля 2021 года.
Украинская правда