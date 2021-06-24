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"Надо было действовать быстро": Зеленский рассказал, почему использует инструмент СНБО

Четверг, 24 июня 2021, 21:47
Надо было действовать быстро: Зеленский рассказал, почему использует инструмент СНБО

Президент Владимир Зеленский рассказал, что они с командой решили использовать Совет нацбезопасности и обороны, как быструю реакцию и предохранитель тех или иных действий.

Источник: Зеленский в "VIP с Натальей Мосейчук" на ютуб

Прямая речь Зеленского: "Я помню, что мы собрались командой - надо быстро действовать, какие есть варианты? Вариант А - очень быстро менять законодательство, Б - остановить это. Мы выбрали Б, а затем А. Потому что надо было действовать очень быстро.

Мы пришли менять страну, давайте ее менять. Поэтому все, что у меня есть под рукой, вся власть, все моё оружие - а СНБО одно из видов оружия, я его применяю".

Детали: Зеленский рассказал, как лично встречался с Александром Тупицким. По словам президента, он сказал, что "можно менять законопроекты поправками, но не разрушать их", однако глава КСУ (на то время) "не понял и сделал то, что сделал".

Поэтому глава государства объяснил, что поставил подпись под решением СНБО, чтобы "заблокировать разрушения антикоррупционных реформ, реформу земли и вопросы языков".

Что было раньше: 24 июня Зеленский ввел санкции против 55 банков и 3 человек.

В тот же день Зеленский подписал санкции против 540 компаний и 538 человек, среди которых Павел Фукс, Дмитрий Фирташ и окружение Путина.

Роман Петренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийТупицкийКС
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