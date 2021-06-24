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"Треба було діяти швидко": Зеленський розповів, чому використовує інструмент РНБО

Четвер, 24 червня 2021, 21:47
Треба було діяти швидко: Зеленський розповів, чому використовує інструмент РНБО

Президент Володимир Зеленський розповів, що вони із командою вирішили використати Раду нацбезпеки й оборони, як швидку реакцію та запобіжник тих чи інших дій.

Джерело: Зеленський у "VIP з Наталією Мосейчук" на ютуб

Пряма мова Зеленського: "Я пам’ятаю, що ми зібралися командою – треба швидко діяти, які є варіанти? Варіант А – дуже швидко змінювати законодавство, Б – зупинити це. Ми обрали Б, а потім А. Тому що треба було діяти дуже швидко.

Ми прийшли змінювати країну, давайте її змінювати. Тому все, що в мене є під рукою, уся влада, уся моя зброя – а РНБО одна з видів зброї, я її застосовую".

Деталі: Зеленський розповів, як особисто зустрічався із Олександром Тупицьким. Президент сказав, що можна змінювати законопроєкти поправками, але не руйнувати їх, проте глава КСУ (на той час) "не зрозумів".

Тому глава держави пояснив, що поставив підпис під рішенням РНБО, аби "заблокувати руйнування антикорупційних реформ, реформу землі і питання мов".

Що було раніше: 24 червня Зеленський підписав указ про введення санкції проти 55 банків та 3 людей.

Того ж дня Зеленський підписав санкції проти 540 компаній та 538 людей, серед яких Павло Фукс, Дмитро Фірташ та оточення Путіна.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийТупицькийКС
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