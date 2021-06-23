РосСМИ: Россияне открыли "предупредительный" огонь в сторону британского эсминца в Черном море

Минобороны России заявило, что российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу в сторону эсминца Великобритании "Defender" в Черном море, а бомбардировщик Су-24М выполнил "предупредительное бомбометание" из-за якобы "нарушения границы РФ" вблизи оккупированного Севастополя.

Источник: ТАСС со ссылкой Министерство обороны РФ, "Крыминформ" и "РИА Новости" в Telegram

Детали: По утверждению Минобороны РФ, эсминец был предупрежден о применении оружия в случае нарушения "государственной границы РФ", но "на предупреждение не отреагировал".

Поэтому "в 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу".

Кроме того, российский бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание для "остановки нарушения российской государственной границы" в Черном море.

В Минобороны РФ заявили, что британский корабль "Дефендер" покинул "территориальное море России" после "предупредительных" действий россиян.

Российские бомбардировщики использовали четыре осколочно-фугасные авиабомбы для пресечения действий британского корабля.

По данным российских СМИ, события развивались так:

в 11.52 британский эсминец Defender "пересек российскую границу и на 3 км вошел в территориальное море у мыса Фиолент";

эсминец был предупреждён о применении оружия в случае "нарушения границы", но не отреагировал;

в 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу;

в 12:19 самолёт Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО "Дефендер";

в 12:23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря Российской Федерации

Военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ из-за инцидента с эсминцем в Черном море.

Реакция: Министерство обороны Великобритании опровергло обстрел россиянами эсминца HMS Defender у берегов Крыма, заявив, что корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после инцидента с эсминцем Британии в Черном море заявил, что Украине необходимо качественно новое взаимодействие с членами НАТО в Черном море.

Этому предшествовало: 23 июня британский эсминец "Дефендер" в Черном море стал площадкой для совместной тренировки сил специальных операций Украины, Великобритании и США. По данным Минобороны Украины, сводная абордажная группа специальных операций (с украинской стороны – 73-й морской центр специальных операций имени кошевого атамана Антона Головатого) отрабатывала абордажные действия.

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