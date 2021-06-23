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РосСМИ: Россияне открыли "предупредительный" огонь в сторону британского эсминца в Черном море

Среда, 23 июня 2021, 14:05
Defender

Минобороны России заявило, что российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу в сторону эсминца Великобритании "Defender" в Черном море, а бомбардировщик Су-24М выполнил "предупредительное бомбометание" из-за якобы "нарушения границы РФ" вблизи оккупированного Севастополя.

Источник: ТАСС со ссылкой Министерство обороны РФ, "Крыминформ" и "РИА Новости" в Telegram

Детали: По утверждению Минобороны РФ, эсминец был предупрежден о применении оружия в случае нарушения "государственной границы РФ", но "на предупреждение не отреагировал".

Поэтому "в 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу".

Кроме того, российский бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание для "остановки нарушения российской государственной границы" в Черном море.

В Минобороны РФ заявили, что британский корабль "Дефендер" покинул "территориальное море России" после "предупредительных" действий россиян.

Российские бомбардировщики использовали четыре осколочно-фугасные авиабомбы для пресечения действий британского корабля.

По данным российских СМИ, события развивались так: 

  • в 11.52 британский эсминец Defender "пересек российскую границу и на 3 км вошел в территориальное море у мыса Фиолент";
  • эсминец был предупреждён о применении оружия в случае "нарушения границы", но не отреагировал;
  • в 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу;
  • в 12:19 самолёт Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО "Дефендер";
  • в 12:23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря Российской Федерации

Военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ из-за инцидента с эсминцем в Черном море.

Реакция: Министерство обороны Великобритании опровергло обстрел россиянами эсминца HMS Defender у берегов Крыма, заявив, что корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после инцидента с эсминцем Британии в Черном море заявил, что Украине необходимо качественно новое взаимодействие с членами НАТО в Черном море.

Этому предшествовало: 23 июня британский эсминец "Дефендер" в Черном море стал площадкой для совместной тренировки сил специальных операций Украины, Великобритании и США. По данным Минобороны Украины, сводная абордажная группа специальных операций (с украинской стороны – 73-й морской центр специальных операций имени кошевого атамана Антона Головатого) отрабатывала абордажные действия.

Предыстория:

  • Британский эсминец HMS Defender вошел в одесский порт 18 июня.
  • В украинско-американских учениях "Sea Breeze-2021" примет участие рекордное количество стран, свое участие официально подтвердил Шестой флот ВМС США. В учениях примут участие 32 страны, 5000 военных, 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд специальных операций и дайвинга.
  • Россия призывала США отказаться от проведения многонациональных морских военных учений "Sea Breeze 2021" в Черном море.

УП, обновлено
Темы: РосcияЧерное мореВеликобритания


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