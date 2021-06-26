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Выселение из Конча-Заспы: арендаторы подали 8 исков, на двух дирекция пожаловалась полиции

Суббота, 26 июня 2021, 23:06
Выселение из Конча-Заспы: арендаторы подали 8 исков, на двух дирекция пожаловалась полиции

Бывшие и нынешние жители государственных дач в Конча-Заспе, протестующие против выселения, подали восемь исков в суд, при этом на двух арендаторов дирекция Дома отдыха "Конча-Заспа" написала заявления в полицию.

Источник: hromadske

Детали: Директор Дома отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами Александр Гурин сообщил, что пришлось заявлять в полицию из-за "нанесенного ущерба в крупном размере" на Василия Бурбу – бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны 2016-2020 годов и на Александра Литвинова, судью Конституционного Суда.

По словам Гурина, сын Литвинова проживал в двухместном номере одного из четырех пансионатов, и после себя оставил уничтоженный номер с "разбитыми стенами".

"Когда выезжал Бурба, было демонтировано оборудование, принадлежащее государству. Были раскомплектованы отдельные объекты отопления, видеонаблюдения, которые должны быть в соответствии с инвентаризационными карточками. Поэтому мы обратились в полицию", - говорит директор Дома отдыха.

При этом Бурба подал иск в суд, протестуя против расторжения с ним договора о пользовании имением.

В общем, как рассказал Гурин, десять истцов подали восемь аналогичных исков. С ними расторгли договоры до заявления президента Владимира Зеленского об аудите тех, кто и на каких основаниях пользуется государственными дачами.

Кроме Бурбы и Литвинова, с Домом отдыха судятся: отстраненный Зеленским председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий – с ним расторгли договор из-за долгов осенью 2020 года; судья Конституционного Суда Игорь Слиденко – он не выплачивал ежемесячно 13000 грн за аренду двухкомнатного номера в пансионате; бывший заместитель руководителя Государственного управления делами Валентин Савицкий; предпринимательница Ольга Залиско – хочет отсудить три миллиона гривен, которые она вложила в ремонт; пластический хирург Максим Иванчук.

Также один иск на трех подали народный депутат восьми созывов Ефим Звягильский, трижды вице-премьер Владимир Семиноженко и экс-глава Верховной Рады Владимир Рыбак.

По словам Гурина, основанием для досрочного и в одностороннем порядке расторжения договоров стали нарушения условий договоров о пользовании домам. В целом это неуплата за аренду и коммунальные услуги от двух месяцев.

"Также мы разрывали договоры, если человек самовольно захватывал рядом земельные участки", - уточнил директор.

Он также заявил, что не признает долгов перед жителями, которые вложили миллионы в строительство и ремонт домов, из которых их выселяют.

"Во всех договорах прописано, что инвестиция не возвращается. Средства вкладывались физическими лицами на их риск. Поэтому мы не признаем и не будем признавать никаких долгов перед ними. Это все государственное имущество", - добавил Гурин.

По условиям договора, вложенные инвестиции вычитаются из арендной платы. Издание сообщает, что экс-генпрокурор Святослав Пискун исчерпал средствами арендной платы инвестированные им средства в строительство. С декабря 2020-го Дом отдыха вдвое поднял стоимость за пользование имуществом (до 270 000 грн в месяц) и Пискун не смог ее оплачивать, поэтому с ним расторгли договор из-за долгов.

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский инициировал аудит по занятости госдач под Киевом. Сейчас в Конча-Заспе живут под 200 бывших и действующих чиновников, а в Пуще-Водице – до 50 арендаторов.
  • 4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что 20 бывших чиновников уже покидают государственные дачи в Конча-Заспе и Пуще-Водице под Киевом.
  • По данным СМИ, выселение из государственных дач бывших чиновников, инициированное президентом Владимиром Зеленским, может обойтись государственному бюджету в миллионы гривен из-за особенностей заключенных договоров с жителями "Конча-Заспы" и "Пущи-Водицы".

"Украинская правда" в Threads

Темы: жильеКиевская область
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