Вакцинация в Украине второй день подряд бьет рекорды

За минувшие сутки от коронавируса сделали рекордные 97 130 прививок, из которых вторую дозу получили – 60 590 украинцев.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Первую дозу прививки получили 36 540 человек.

За прошедшие сутки работали 1229 пунктов и 20 центров вакцинации. Прививки делали 623 мобильные бригады.

По состоянию на 24 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от коронавируса записались 742 181 человек.

С 24 февраля привито 1 871 511 человек, из них получили 1 дозу - 1 871 509 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 550 966 человек.

В общем уже проведено 2 422 475 прививок.

Что предшествовало: 24 июня в Украине сделали 96 180 прививок против коронавирусной болезни COVID-19 – это был максимум за ровно 4 месяца вакцинальной кампании.

Предыстория:

Вакцинация против коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.

В начале апреля Министерство здравоохранения заявило о намерении обеспечить возможность прививки 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.

В мае новый министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил о цели вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.

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