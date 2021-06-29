Закон о национальном сопротивлении приняли в первом чтении
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5557 об основах национального сопротивления.
Источник: заседание парламента 29 июня
Прямая речь главы ВР Дмитрия Разумкова: "За 318. Решение принято".
Детали: Депутаты также сократили наполовину сроки для подготовки законопроекта ко второму чтению.
По словам докладчика по вопросу министра обороны Андрея Тарана, принятие законопроекта предоставит возможность для "развития системы территориальной обороны и сопротивления, которые вместе с подготовкой населения к защите государства создадут надежное основание для противодействия агрессии врага".
Он добавил, что реализацию положений законопроекта планируется осуществить с 1 января 2022 года.
Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский добавил, что комитет упомянутый законопроект рассматривал на заседании 9 июня и рекомендует принять его за основу и подготовить ко второму чтению.
Что в законе:
Закон определяет такие понятия как "национальное сопротивление", "территориальная оборона", "движение сопротивления", "добровольческие формирования территориальной общины" и другие.
По закону, составляющими национального сопротивления являются территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению.
Задачи территориальной обороны:
- участие в усилении охраны и защите госграницы;
- участие в защите населения, территорий, окружающей природной среды и имущества от чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий ведения военных (боевых) действий;
- участие в подготовке граждан Украины к национальному сопротивлению;
- участие в охране и обороне важных объектов и коммуникаций, других критически важных объектов инфраструктуры, определенных Кабмином;
- обеспечение условий для оперативного развертывания войск или их перегруппировки;
- участие во внедрении и осуществлении мероприятий правового режима военного положения в случае его введения на всей территории Украины или в отдельных ее местностях;
- участие в борьбе с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и тому подобное.
Задачи сопротивления:
- формирование очагов сопротивления;
- препятствование действиям войск агрессора;
- участие в проведении специальных (разведывательных, информационно-психологических и т.д.) операций.
Задачи подготовки граждан к национальному сопротивлению:
- содействие приобретению гражданами Украины готовности к выполнению конституционного долга по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины;
- военно-патриотическое воспитание граждан Украины;
- подготовка населения к условиям жизнедеятельности в районах ведения (военных) боевых действий.
Согласно закону, общее руководство национальным сопротивлением осуществляет президент как верховный главнокомандующий Вооруженных сил.
Руководство движением сопротивления осуществляет главнокомандующий ВСУ через командующего Сил специальных операций ВСУ. А руководство подготовкой граждан Украины к национальному сопротивления осуществляется Кабмином.
Почему это важно: Россия с марта наращивала военную мощь у границ Украины на востоке и в оккупированном Крыму под предлогом военных учений. Под призывы западных стран к деэскалации российские власти анонсировали отвод сил, привлеченных к учениям, с 23 апреля, однако украинские власти видят только вывод 3,5 тысяч военных из Крыма.
Зеленский не исключал, что РФ может держать напряжение с помощью войска как минимум до сентября.
Предыстория:
- 25 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон об основах национального сопротивления и в связи с ним предлагал увеличить численность Вооруженных сил Украины на 11 тысяч военнослужащих.