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Эскалация со стороны России может длиться до сентября – Зеленский

Четверг, 20 мая 2021, 15:03

Президент Владимир Зеленский не исключает, что Россия будет держать Украину в напряжении из-за наращивания военного потенциала у наших границ до сентября.

Источник: Зеленский на итоговой пресс-конференции ко второй годовщине президентства, говоря о разных форматах переговоров относительно урегулирования конфликта

Прямая речь: "Сейчас сложная ситуация. 30-35 тысяч (военных РФ – ред.) находятся в Крыму, на Донбассе тоже порядка 35 тысяч (вооруженных людей), включая 3 тысячи российского контингента, плюс вдоль границ мы видим 47-80 тысяч – по-разному в разные моменты это количество растет и уменьшается.

Мы видим сейчас очень медленное уменьшение количества военных Российской Федерации. Они отходят очень, очень медленно. Мы видим пока только 3,5 тысячи в Крыму. – и все, а все остальные, к сожалению, на месте. Серьезная ситуация

Я думаю, что такое напряжение может быть до конца учений военных – как минимум, до сентября месяца".

Детали: По мнению Зеленского, Украина вовремя начала бить тревогу из-за наращивания военных сил и техники Россией – и международный резонанс остановил "некоторые вещи".

Президент также отметил, что он хочет сохранить нормандский формат и включить в него США, а также желает прямой встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Темы: ЗеленскийРосcиявойнаДонбассКрым


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