Эскалация со стороны России может длиться до сентября – Зеленский
Президент Владимир Зеленский не исключает, что Россия будет держать Украину в напряжении из-за наращивания военного потенциала у наших границ до сентября.
Источник: Зеленский на итоговой пресс-конференции ко второй годовщине президентства, говоря о разных форматах переговоров относительно урегулирования конфликта
Прямая речь: "Сейчас сложная ситуация. 30-35 тысяч (военных РФ – ред.) находятся в Крыму, на Донбассе тоже порядка 35 тысяч (вооруженных людей), включая 3 тысячи российского контингента, плюс вдоль границ мы видим 47-80 тысяч – по-разному в разные моменты это количество растет и уменьшается.
Мы видим сейчас очень медленное уменьшение количества военных Российской Федерации. Они отходят очень, очень медленно. Мы видим пока только 3,5 тысячи в Крыму (отведены) – и все, а все остальные, к сожалению, на месте. Серьезная ситуация
Я думаю, что такое напряжение может быть до конца учений военных – как минимум, до сентября месяца".
Детали: По мнению Зеленского, Украина вовремя начала бить тревогу из-за наращивания военных сил и техники Россией – и международный резонанс остановил "некоторые вещи".
Президент также отметил, что он хочет сохранить нормандский формат и включить в него США, а также желает прямой встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Предыстория:
- В марте Россия стянула войска к украинской границе под предлогом учений.
- В США заявили, что с 2014 года – это самое большое военное присутствие российской армии у украинской границы. США обещали поддержать Украину летальным оружием.
- Страны НАТО требовали деэскалации от России.
- Президент Владимир Зеленский предполагал, что обострением напряжения на востоке Украины Россия тестирует Запад и пытается его запугать.
- 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.
- Перед этим американский президент Джозеф Байден поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным и США передумали размещать эсминцы в Черном море.