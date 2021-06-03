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В горах лежит снег на третий день лета

Четверг, 3 июня 2021, 13:13

На горе Поп Иван Черногорский 3 июня лежит снег, утренняя температура была -1°С.

Источник: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Детали: На 8:30 утра 3 июня на г. Поп Иван Черногорский было ясно, ветер восточный 15 м/с. Температура воздуха -1°С.

 

По состоянию на 12:00, согласно прогнозу погоды, было облачно, без осадков, влажность воздуха составляла 69%, а воздух прогрелся до 5°С

Еще 31 мая "Черную гору" засыпал снег.

Справка: Поп Иван Черногорский – одна из самых высоких вершин украинских Карпат высотой 2 028 м, расположенная на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленной для туристов и известной под названием "Белый Слон".

Темы: Карпатыпогода


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