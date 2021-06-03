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СБУ разоблачила убытки на 280 миллионов: предприятие принадлежит фигуранту санкций СНБО

Четверг, 3 июня 2021, 16:43

Служба безопасности Украины разоблачила на нанесении государству ущерба более чем 280 миллионов гривен одно из предприятий Николаевщины, которое принадлежит подсанкционному Араику Амирханяну.

Источник: СБУ

Детали: Сделку организовал менеджмент ОАО "Первомайский спецкарьер", фактическим владельцем которого является Амирханян. Относительно последнего в апреле 2021 года были введены санкции СНБО и сейчас он находится в розыске (по данным розыскных учетов МВД, дата исчезновения - октябрь 2020 года -ред.).

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что руководство карьера в течение 2-х лет незаконно добывалось гранит после завершения действия соответствующих государственных лицензий. Дельцы действовали с нарушением правил использования недр, также создавало опасность для окружающей среды.

В рамках ранее начатого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков и изъяли документацию, подтверждающую незаконную разработку недр.

Сейчас решается вопрос об аресте спецтехники, задействованной в добыче.

Руководителю ОАО "Первомайский спецкарьер", главному инженеру и сотруднику общества следователями СБУ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Что предшествовало: 22 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против ряда физических и юридических лиц, решение по которым приняли на заседание Совета национальной безопасности и обороны 15 апреля.

В списке был Амирханян Араик Хачикович, имеющий гражданство Украины и Армении, владелец строительных компаний, фигурант ряда производств, подозревается в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах.

Предыстория:

  • В феврале 2021 года Амирханяну было объявлено подозрение в организации взятки.
  • В 2019 году следователи СБУ проводили спецоперацию по задержанию Амирханяна, которого подозревают в ряде тяжких преступлений. В частности, его подозревали в "финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя из корыстных побуждений, организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем мошенничества".
  • По данным "Наших грошей", Араик Амирханян был фактическим владельцем строительной компании "Дорлидер", которая принадлежит Хачику Амирханяну. Фирма фигурирует в уголовных делах о присвоении средств на госзакупках по ремонту дорог.

Украинская правда
Темы: СБУсанкцииСНБО


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