Почти 650 тысяч украинцев привиты против COVID полностью
С начала прививочной кампании против коронавируса SARS CoV 2 в Украине первую прививку получили 1 933 944 человека, обе прививки – 649 524 человека.
Источник: МОЗ
Детали: Всего с 24 февраля в Украине сделано 2 583 468 прививок.
29 июня медики сделали 81 637 прививок: одну дозу вакцины получили 21 475 человек, полностью иммунизированы – 60 162 человека.
В этот вторник работали: 518 мобильных бригад, 1 336 прививочных пунктов; 2 центра вакцинации.
По состоянию на 29 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 756 424 человека.
Напомним: Украина пересекла отметку в 400 тысяч полностью привитых против COVID только 6 дней назад.
Предыстория:
- Вакцинация против коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.
- В начале апреля Министерство здравоохранения заявило о намерении обеспечить возможность прививки 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.
- В мае новый министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил о цели вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.
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