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Почти 650 тысяч украинцев привиты против COVID полностью

Среда, 30 июня 2021, 09:01
Почти 650 тысяч украинцев привиты против COVID полностью

С начала прививочной кампании против коронавируса SARS CoV 2 в Украине первую прививку получили 1 933 944 человека, обе прививки – 649 524 человека.

Источник: МОЗ

Детали: Всего с 24 февраля в Украине сделано 2 583 468 прививок.

29 июня медики сделали 81 637 прививок: одну дозу вакцины получили 21 475 человек, полностью иммунизированы – 60 162 человека.

В этот вторник работали: 518 мобильных бригад, 1 336 прививочных пунктов; 2 центра вакцинации.

 

По состоянию на 29 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 756 424 человека.

Напомним: Украина пересекла отметку в 400 тысяч полностью привитых против COVID только 6 дней назад.

Предыстория:

  • Вакцинация против коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.
  • В начале апреля Министерство здравоохранения заявило о намерении обеспечить возможность прививки 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.
  • В мае новый министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил о цели вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Три месяца прививок позади. Становится ли Украина ближе к коллективному иммунитету к коронавирусу?

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019эпидемия
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