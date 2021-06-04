20 экс-чиновников уже покидают имения в Конча-Заспе и Пуще-Водице – Данилов

По состоянию на 4 июня 20 бывших чиновников уже покидают государственные дачи в Конча-Заспе и Пуще-Водице под Киевом.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания 4 июня

Прямая речь: "На сегодняшний день мы получили первый отчет по этому вопросу, и можем доложить, что первые 20 человек находятся в процедуре ухода своих государственных имений".

Детали: По словам Данилова, среди них:

Святослав Пискун,

Александр Лавринович,

Дмитрий Табачник,

Раиса Богатырева,

Елена Панасюк,

Людмила Зубко,

Виктор Ивченко,

Ольга Матвиенко,

Сергей Юрченко (бывший руководитель одесского рыбхоза),

(бывший руководитель одесского рыбхоза), Иван Васюник,

Валерий Череп,

Юрий Гайсинский,

Николай Петренко,

Давид Макарьян,

Борис Макарьян,

Илья Папиш,

Александр Ильин,

Владимир Семиноженко,

Виктор Тополов.

Секретарь СНБО добавил, что в процессе процедурных вопросов случилось так, что, арендуя объекты у госпредприятия, на сегодняшний день ГП виновато этим людям, которые арендуют дачи.

В частности, по его словам, одной даме предприятие задолжало 11,8 миллиона гривен, одному господину – 2,9 миллиона, еще есть люди, которым задолжали 3,2 миллиона гривен.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский инициировал аудит относительно занятости госдач под Киевом. В Конча-Заспе сейчас живут под 200 бывших и действующих чиновников, а в Пуще-Водице – до 50 арендаторов.