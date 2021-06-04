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20 экс-чиновников уже покидают имения в Конча-Заспе и Пуще-Водице – Данилов

Пятница, 4 июня 2021, 17:08
Дом экс-спикера Верховной Рады Владимира Литвина. Фото УП

По состоянию на 4 июня 20 бывших чиновников уже покидают государственные дачи в Конча-Заспе и Пуще-Водице под Киевом.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания 4 июня

Прямая речь: "На сегодняшний день мы получили первый отчет по этому вопросу, и можем доложить, что первые 20 человек находятся в процедуре ухода своих государственных имений".

Детали: По словам Данилова, среди них:

  • Святослав Пискун,
  • Александр Лавринович,
  • Дмитрий Табачник,
  • Раиса Богатырева,
  • Елена Панасюк,
  • Людмила Зубко, 
  • Виктор Ивченко,
  • Ольга Матвиенко,
  • Сергей Юрченко (бывший руководитель одесского рыбхоза),
  • Иван Васюник,
  • Валерий Череп,
  • Юрий Гайсинский,
  • Николай Петренко,
  • Давид Макарьян,
  • Борис Макарьян,
  • Илья Папиш,
  • Александр Ильин,
  • Владимир Семиноженко, 
  • Виктор Тополов.

Секретарь СНБО добавил, что в процессе процедурных вопросов случилось так, что, арендуя объекты у госпредприятия, на сегодняшний день ГП виновато этим людям, которые арендуют дачи.

В частности, по его словам, одной даме предприятие задолжало 11,8 миллиона гривен, одному господину – 2,9 миллиона, еще есть люди, которым задолжали 3,2 миллиона гривен.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский инициировал аудит относительно занятости госдач под Киевом. В Конча-Заспе сейчас живут под 200 бывших и действующих чиновников, а в Пуще-Водице – до 50 арендаторов. 

Ирина Балачук, УП
Темы: СНБОгосдачи


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