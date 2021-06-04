20 экс-чиновников уже покидают имения в Конча-Заспе и Пуще-Водице – Данилов
По состоянию на 4 июня 20 бывших чиновников уже покидают государственные дачи в Конча-Заспе и Пуще-Водице под Киевом.
Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания 4 июня
Прямая речь: "На сегодняшний день мы получили первый отчет по этому вопросу, и можем доложить, что первые 20 человек находятся в процедуре ухода своих государственных имений".
Детали: По словам Данилова, среди них:
- Святослав Пискун,
- Александр Лавринович,
- Дмитрий Табачник,
- Раиса Богатырева,
- Елена Панасюк,
- Людмила Зубко,
- Виктор Ивченко,
- Ольга Матвиенко,
- Сергей Юрченко (бывший руководитель одесского рыбхоза),
- Иван Васюник,
- Валерий Череп,
- Юрий Гайсинский,
- Николай Петренко,
- Давид Макарьян,
- Борис Макарьян,
- Илья Папиш,
- Александр Ильин,
- Владимир Семиноженко,
- Виктор Тополов.
Секретарь СНБО добавил, что в процессе процедурных вопросов случилось так, что, арендуя объекты у госпредприятия, на сегодняшний день ГП виновато этим людям, которые арендуют дачи.
В частности, по его словам, одной даме предприятие задолжало 11,8 миллиона гривен, одному господину – 2,9 миллиона, еще есть люди, которым задолжали 3,2 миллиона гривен.
Что было раньше: Президент Владимир Зеленский инициировал аудит относительно занятости госдач под Киевом. В Конча-Заспе сейчас живут под 200 бывших и действующих чиновников, а в Пуще-Водице – до 50 арендаторов.