Аудит госдач: кого может коснуться выселение

Президент Владимир Зеленский инициировал аудит относительно занятости госдач под Киевом, тогда как в Конча-Заспе сейчас живут под 200 бывших и действующих чиновников, а в Пуще-Водице – до 50 арендаторов.

Источник: Liga.net

Детали: В элитных поселках Конча-Заспа и Пуща-Водица начался аудит, анонсированный Зеленским на прошлой неделе после СНБО. Срок работы аудиторов – до 28 мая.

Как пишет Liga.net, "для выселения экс-чиновников, которые арендуют там госдачи еще со времен Кучмы-Януковича, будут использовать формальные поводы: долги за аренду и коммунальные услуги, незаконную перестройку зданий и самозахват территорий".

Эту схему уже опробовали на нескольких вип-жителях. В частности, в апреле дом в Конча-Заспе освободил Александр Тупицкий, отстраненный от должности главы Конституционного суда, хотя договор с ним разорвали еще осенью 2020 года. Он 5 месяцев не платил за пользование госдачей и 6 месяцев – за коммуналку.

Как сообщили изданию в Комплексе отдыха Конча-Заспа, сейчас в элитном поселке живут под 200 "эксов" и действующих чиновников. Есть список арендаторов на 18 мая 2021 года.

В списках – десятки известных как в прошлом, так и в настоящем фамилий.

Например, Демченко Р.М. – вероятно, первый заместитель секретаря СНБО и бывший замглавы МИД Руслан Демченко. Недавно его имя всплыло в связи с возможной подготовкой "харьковских соглашений" в период Януковича.

Фесенко – бывший нардеп от "Партии регионов". Близнюк – экс-нардеп Януковича, экс-министр ЖКХ. Пустовойтенко – бывший премьер-министр Украины еще времен Кучмы. Кинах – пятый секретарь СНБО и 18-й министр экономики.

Звягильский – экс-нардеп и бывший первый вице-премьер. Омельченко – бывший мэр Киева. Горбулин – экс-секретарь СНБО. Билозир – экс-нардеп и бывший министр культуры.

Мельник – экс-министр аграрной политики (правительство Януковича), с 2010 года первый замглавы правления Мироновского хлебопродукта. Бурмистенко Ю.М. – человек с такой фамилией является советником гендиректора ДТЭК Ахметова.

Также в этом списке: экс-президент Кучма, экс-спикер Мороз, бывший спикер Литвин, экс-вице-премьер Семиноженко, экс-министр юстиции Лавринович, бывший глава КС Головин, экс-глава СБУ Гайсинский и десятки других.

В числе жителей Конча-Заспы также значатся Штучный В.В. – скорее всего, экс-руководитель аппарата Верховной Рады (уже при Зеленском, до июля 2020).

Александр Пасенюк, Людмила Чубарь и Виктор Скомороха – экс-судьи КС.

Пристайко – возможно, бывший заместитель главы Администрации президента Зеленского (несколько месяцев 2019 года) и экс-министр иностранных дел (правительство Гончарука). Суярко – госсекретарь Министерства социальной политики (с 2020 года).

Многие фамилии вип-арендаторов толком даже не гуглятся.

На территории Конча-Заспы уже после 2014 года разместились несколько обществ с ограниченной ответственностью: ИЦД Кидсвуд (детский центр), Компас (уполномоченное лицо — Юрий Гайсинский), Донецкий институт воды, мариупольский Спецмонтаж и К.

Многие люди из когорты времен Януковича понабирали дачи в аренду на 49 лет за "очень смешные деньги", говорится в статье.

В доме отдыха Пуща-Водица проживают до 50 арендаторов. Опубликован их полный список по состоянию на 18 мая 2021 года.

Сам Зеленский также проживает в Пуще-Водице. Несмотря на обещания "отдать детям" госдачи, летом 2020 года выяснилось, что он переехал на дачу №29 площадью 4000 квадратов. До 2014 года там жил третий президент Виктор Ющенко.

Там есть 15-метровый бассейн, лифт на три этажа, кинозал, бильярд, массажный кабинет, винный погреб, сауны, солярий и джакузи.

Первая леди Елена Зеленская рассказывала в интервью, что они там "сбили золото, покрасили в серый цвет" стены и сняли массивные люстры.

Несколько месяцев на госдаче в Пуща-Водице жила и генпрокурор Ирина Венедиктова, – по стоимости, вдвое дешевле расчетной, – но после скандала в СМИ съехала.

Зеленский обещал презентацию, кто и на каких условиях будет жить на госдачах после аудита. По его словам, можно говорить об аренде на время каденции "по рыночным ценам".

Справка: Комплекс отдыха Пуща-Водица и Дом отдыха Конча-Заспа находятся под Госуправлением делами. В Конча-Заспе размещен 71 дачный дом и 4 пансионата на 145 номеров. В Пуща-Водице – пансионат на 36 номеров, 30 домов на 71 семью и разные заведения: клуб-столовая, буфет, склады, прачечная, магазин, бильярдная.