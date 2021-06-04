Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Деолигархизация не закончится одним законом – Данилов

Пятница, 4 июня 2021, 17:17
Деолигархизация не закончится одним законом – Данилов

Для проведения деолигархизации, кроме основного закона, необходимо будет принять 11 нормативно-правовых актов, включая другие законы. Для их разработки президент дал две недели.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания СНБО

Прямая речь: "Этот закон это первичная ласточка в сети законов, которые должны положить конец олигархически-экономической системе, которая до сих пор существует в нашей стране.

Подчеркиваю, это первый закон, но он не последний".

Детали: Секретарь СНБО уточнил, что речь идет об 11 нормативно-правовых актов, в том числе и законов. По его словам, президент настаивает на скорейшем принятии так называемого закона "Об олигархах". Он также дал поручение за две недели разработать соответствующие документы.

Что предшестовало: На сайте Рады появился текст проекта закона Зеленского об олигархах. В частности, такой статус приобретать лица, соответствующие четырем критериям: участие в политической жизни, влияние на СМИ, является конечным бенефициарным владельцем монополии, подтвержденная стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн).

Ольга Гетьманец, УП
Темы: олигархиДаниловСНБО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
олигархи
Российские олигархи разбогатели почти до довоенного уровня
Деньги кремлевских олигархов: от ареста активов россиян выиграют все, кроме Украины
Самый богатый олигарх РФ Лисин сотрудничает с оборонкой России. Он до сих пор не под санкциями Запада – "Схемы"
Последние новости
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
Все новости...
Реклама: