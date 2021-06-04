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В Украине проверят всех, кто под санкциями США – Данилов

Пятница, 4 июня 2021, 17:23
В Украине проверят всех, кто под санкциями США – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что украинские спецслужбы проверят всех 134 гражданина Украины, которые находится под санкциями США.

Источник: Данилов на брифинге после заседания СНБО

Прямая речь Данилова: "Мы получили поручение от президента выяснить, кто из граждан Украины находится под санкциями США, что это за граждане, и на основании чего они там оказались.

В США есть несколько институтов, которые вводят непосредственно санкции в отношении граждан других стран, одна из них – это Минфин. Сейчас под санкциями Минфина находятся 130 граждан Украины, проверяется МВД, когда они стали гражданами Украины, какие у них есть для этого основания и документы, кроме того есть отдельный перечень, еще четыре гражданина, которые по другой институции, от Госдепа, получили санкции.

Сейчас под санкциями США находятся 134 гражданина Украины. Мы поручили СБУ, Кабмину, Службе внешней разведки по каждому из них проверить всю информацию, на основании чего они получили санкции от США для принятия соответствующих решений при необходимости на следующих заседаниях СНБО".

Детали: Секретарь СНБО не сообщил, о каких решениях идет речь и что планируют делать в отношении этих людей.

Что было раньше: 11 января США ввели санкции против 7 человек, среди которых нардепы Александр Дубинский и Андрей Деркач, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, беглый экс-нардеп Александр Онищенко и другие.

Роман Петренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СНБОСШАсанкцииДанилов
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