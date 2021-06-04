АРМА заявляет, что в зампредседателя агентства стреляли
Агентство по розыску и менеджменту активов сообщает, что на заместителя председателя агентства - Владимира Павленко - совершено нападение.
Источник: АРМА в Facebook
Дословно: "АРМА вынуждено сообщить, что утром 2 июня у собственного дома совершено нападение на заместителя Председателя АРМА Владимира Павленко".
Детали: По информации правоохранителей, неустановленные лица несколько раз стреляли в Павленко из огнестрельного оружия. В результате чиновник получил ранения средней степени тяжести. Сейчас он находится в больнице, его состояние стабильное, а угроз жизни нет, утверждают в АРМА.
АРМА ожидает быструю реакцию правоохранителей.
Что предшествовало: В феврале Агентство по розыску и менеджменту активов заявило о давлении на своих сотрудников.
Неизвестные в частности разбили окна в авто и облили кровью подъезд лицам из руководства АРМА. Кто именно за этим стоит, в АРМА не знают, но подозревают, что это лица, чьи активы правоохранители арестовывают по уголовным производствах и передают в управление АРМА.
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Напомним:
- 1 апреля правоохранители проводили обыски в помещении центрального аппарата Агентства по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений и по месту жительства нескольких сотрудников в рамках уголовного производства.
- По данным источников, следственные действия проходили дома в и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, заместителя председателя АРМА Владимира Павленко, начальника управления менеджмента активов агентства Вахтанга Бочоришвили и у Игоря Короля, через которого вывели из-под ареста 400 тысяч долларов, которые были арестованы полицией как "общак" вора в законе.