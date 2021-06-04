На Владимира Павленко, заместителя председателя Агентства по розыску и менеджмента активов, совершили нападение – неизвестные стреляли в него из огнестрельного оружия.

Источник: АРМА в Facebook

Дословно: "АРМА вынуждено сообщить, что утром 2 июня у собственного дома совершено нападение на заместителя Председателя АРМА Владимира Павленко".

Детали: По информации правоохранителей, неустановленные лица несколько раз стреляли в Павленко из огнестрельного оружия. В результате чиновник получил ранения средней степени тяжести. Сейчас он находится в больнице, его состояние стабильное, а угроз жизни нет.

АРМА ожидает быструю реакцию правоохранителей.

Что предшествовало: В феврале Агентство по розыску и менеджменту активов заявило о давлении на своих сотрудников.

Неизвестные в частности разбили окна в авто и облили кровью подъезд лицам из руководства АРМА. Кто именно за этим стоит, в АРМА не знают, но подозревают, что это лица, чьи активы правоохранители арестовывают по уголовным производствах и передают в управление АРМА.

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Напомним: