Закон об олигархах будут действовать временно, дальше будут цивилизованные механизмы – Малюська

Закон об олигархах хотят ввести на временный период, а дальше принять "цивилизованные механизмы", которые позволят предотвращать влияние олигархов на общественную жизнь.

Источник: министр юстиции Денис Малыша в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Законопроект об олигархах – временный. Потому что в течение периода действия закона об олигархах будут внедрены цивилизованные механизмы, такие же как на Западе. Закон о лоббизме, закон, ужесточающий институциональную способность Антимонопольного комитета, замена чиновников среднего звена, которые сейчас решают вопросы энергетики, антимонопольного законодательства. Судебная реформа – ключ к успеху всего.

Но сколько нам ждать пока мы заполним 2000 вакансий судей, где мы их сколько возьмем. А мы должны применить механизмы уже сейчас".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский заявил, что если кто-то попытается договориться с нардепами по закону об олигархах, то он вынесет этот вопрос на всеукраинский референдум.

На сайте Рады появился текст проекта закона Зеленского об олигархах. В частности, такой статус приобретать лица, соответствующие четырем критериям: участие в политической жизни, влияние на СМИ, является конечным бенефициарным владельцем монополии, подтвержденная стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн).