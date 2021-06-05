Экс-замсекретаря СНБО Кривоноса уволили из рядов ВСУ

Экс-замсекретаря СНБО, бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций Сергей Кривонос уволен из рядов Вооруженных Сил.

Источник: Кривонос в Facebook

Дословно: "Уволен из рядов Вооруженных Сил Украины... Уволен без рапорта. Служить государству хотел, но прислуживаться не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят "нет должностей". Хотя их достаточно. Понимаю... команда из Офиса Президента".

Детали: Кривонос заявил, что его увольнение – это "начало нового этапа борьбы с реалиями того беспорядка, который существует в армии и государстве".

"Сейчас меня уже ничего не сдерживает, с учетом того, что противники использовали нечестные и грязные приемы. На войне разрешены все приемы", - добавил он.

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