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Экс-замсекретаря СНБО Кривоноса уволили из рядов ВСУ

Суббота, 5 июня 2021, 11:51
Kryvonos Serhii/Facebook

Экс-замсекретаря СНБО, бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций Сергей Кривонос уволен из рядов Вооруженных Сил.

Источник: Кривонос в Facebook

Дословно: "Уволен из рядов Вооруженных Сил Украины... Уволен без рапорта. Служить государству хотел, но прислуживаться не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят "нет должностей". Хотя их достаточно. Понимаю... команда из Офиса Президента".

Детали: Кривонос заявил, что его увольнение – это "начало нового этапа борьбы с реалиями того беспорядка, который существует в армии и государстве".

"Сейчас меня уже ничего не сдерживает, с учетом того, что противники использовали нечестные и грязные приемы. На войне разрешены все приемы", - добавил он.

Предыстория:

  • В декабре 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что в случае нападения РФ на Украину со стороны оккупированного ею Крыма "будет большая война" и будут мобилизованы и мужчины, и женщины.
  • В ответ на это Кривонос отметил, что мобилизация и женщин и мужчин в случае нападения России не будет иметь смысла, поскольку для боя нужно иметь военную подготовку, а большое количество граждан Украины не знают, как воевать. Поэтому они не смогут эффективно противостоять врагу.
  • После этого Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
  • Кривонос также заявлял, что спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович якобы завел в 2018 году группу снайперов на минное поле на Донбассе. Арестович ответил, что это неправда.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыармия


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