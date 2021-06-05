"Слуги" считают, что критики законопроекта Зеленского подыгрывают олигархам

Реакция отдельных политиков и представителей крупного бизнеса на президентский законопроект о деолигархизации говорит о том, что для многих из них он является "неудобным", полагают руководители "Слуги народа".

Источник: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Арахамии: "Мы все увидели первую реакцию – влиятельные политические деятели начали неистово дискредитировать попытки президента лишить Украину олигархического влияния. Некоторые договорились уже до того, что олигархи – чуть ли не основа демократии в стране. Но кто, как не олигархи, поддерживали Януковича в свое время? Власть Януковича была высшим выражением олигархической модели в украинской политике. Все видели, чем это закончилось".

Детали: Глава фракции посоветовал внимательнее посмотреть на реакцию и действия всех, кого закон может касаться, и сделать свои выводы - кто в стране подыгрывает олигархам.

"Украинцам сейчас надо просто посмотреть, кто и как комментирует эту тему. Если просто пытаются дискредитировать идею и не предоставляют конкретных шагов, чтобы олигархи больше никогда не смогли влиять на всю страну ради своих интересов, то это и является помощью олигархам", - считает Арахамия.

В свою очередь, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко расценивает критику и сопротивление принятию законопроекта о деолигархизации как деструктивную позицию оппонентов, которую общество не поддержит.

Прямая речь Корниенко: "Наши оппоненты сейчас только критикуют, а не предлагают новые законодательные инструменты, чтобы убрать деструктивное влияние олигархов. Такая активность не может дать результата – общество ее не воспримет".

Предыстория: