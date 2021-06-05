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"Слуги" считают, что критики законопроекта Зеленского подыгрывают олигархам

Суббота, 5 июня 2021, 13:04
фото "Слуги народа"

Реакция отдельных политиков и представителей крупного бизнеса на президентский законопроект о деолигархизации говорит о том, что для многих из них он является "неудобным", полагают руководители "Слуги народа".

Источник: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Арахамии: "Мы все увидели первую реакцию – влиятельные политические деятели начали неистово дискредитировать попытки президента лишить Украину олигархического влияния. Некоторые договорились уже до того, что олигархи – чуть ли не основа демократии в стране. Но кто, как не олигархи, поддерживали Януковича в свое время? Власть Януковича была высшим выражением олигархической модели в украинской политике. Все видели, чем это закончилось".

Детали: Глава фракции посоветовал внимательнее посмотреть на реакцию и действия всех, кого закон может касаться, и сделать свои выводы - кто в стране подыгрывает олигархам.

"Украинцам сейчас надо просто посмотреть, кто и как комментирует эту тему. Если просто пытаются дискредитировать идею и не предоставляют конкретных шагов, чтобы олигархи больше никогда не смогли влиять на всю страну ради своих интересов, то это и является помощью олигархам", - считает Арахамия.

В свою очередь, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко расценивает критику и сопротивление принятию законопроекта о деолигархизации как деструктивную позицию оппонентов, которую общество не поддержит.

Прямая речь Корниенко: "Наши оппоненты сейчас только критикуют, а не предлагают новые законодательные инструменты, чтобы убрать деструктивное влияние олигархов. Такая активность не может дать результата – общество ее не воспримет".

Предыстория:

  • На сайте Рады появился текст проекта закона Зеленского об олигархах. В частности, такой статус приобретать лица, соответствующие четырем критериям: участие в политической жизни, влияние на СМИ, является конечным бенефициарным владельцем монополии, подтвержденная стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн).
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что если кто-то попытается договориться с нардепами по закону об олигархах, то он вынесет этот вопрос на всеукраинский референдум.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для проведения деолигархизации, кроме основного закона, необходимо будет принять 11 нормативно-правовых актов, включая другие законы. Для их разработки президент дал две недели.

Темы: олигархиСлуга народа


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