Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

SpaceX успешно вывела на орбиту еще один спутник SiriusXM

Воскресенье, 6 июня 2021, 10:44
SpaceX успешно вывела на орбиту еще один спутник SiriusXM

Американская компания Илона Маска SpaceX в воскресенье осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с ретрансляционным спутником SXM-8 на борту.

Источник: трансляция SpaceX в Twitter

Детали: Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту спутник SXM-8 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида (США).

SXM-8 был построен американской компанией Maharashtra Technologies, стоимость проекта составляет 225 млн долларов. Аппарат создан для пополнения флота спутников SiriusXM, которіе обеспечивают работу спутникового радио для клиентов компании.

Это был второй запуск спутников SXM компанией SpaceX.

Напомним: Первый запуск SiriusXM компания SpaceX осуществила в декабре 2020 года.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: космосИлон МаскСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
космос
Королевская обсерватория показала 19 лучших снимков космоса в 2023 году
Космическая компания Безоса ищет стартовую площадку за пределами США
Телескоп Хаббл сфотографировал "галактического соседа" Млечного Пути
Последние новости
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
Все новости...
Реклама: