SpaceX успешно вывела на орбиту еще один спутник SiriusXM
Американская компания Илона Маска SpaceX в воскресенье осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с ретрансляционным спутником SXM-8 на борту.
Источник: трансляция SpaceX в Twitter
Детали: Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту спутник SXM-8 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида (США).
SXM-8 был построен американской компанией Maharashtra Technologies, стоимость проекта составляет 225 млн долларов. Аппарат создан для пополнения флота спутников SiriusXM, которіе обеспечивают работу спутникового радио для клиентов компании.
Это был второй запуск спутников SXM компанией SpaceX.
Live webcast of SXM-8 mission → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/MesakMwAaY— SpaceX (@SpaceX) June 6, 2021
Напомним: Первый запуск SiriusXM компания SpaceX осуществила в декабре 2020 года.