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В МИД РФ назвали "обманкой" украинский Крым на форме футболистов

Воскресенье, 6 июня 2021, 23:57
В МИД РФ назвали обманкой украинский Крым на форме футболистов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "обманкой" изображение карты Украины с оккупированным Крымом на форме украинских футболистов для участия в Чемпионате Европы.

Источник: Захарова в Telegram

Дословно: "Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция – якобы это должно придать игрокам сил.

Жаль, что только на это вся надежда. Приём не новый. Называется тромплёй (trompe-l'œil) — способ изображения и совокупность технических приёмов, создающих иллюзию невозможного, либо напротив — представление доступного, осязаемого, но на самом деле несуществующего. В русском языке есть простой аналог сложного термина - "обманка"".

Детали: Захарова также назвала лозунг "Слава Украине! Героям Слава!" калькой с немецкого национал-социалистического приветствия.

Что предшествовало: Украинская национальная сборная будет выступать на Евро-2020 в новой форме с надписью "Слава Украине!" и очертанием карты нашего государства.

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищёв считает, что УЕФА должна запретить сборной Украины выступать в патриотической форме на чемпионате Европы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияфутболКрым
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