На Чернобыльской АЭС зафиксирован рост ядерной активности

Ученые зафиксировали рост ядерной активности в разрушенном реакторе на Чернобыльской электростанции в Украине с момента его покрытия. Однако рост не превышает норм безопасности.

Источник: Reuters, Институт проблем безопасности атомных электростанций (ИПБ АЭС) НАН Украины

Дословно: "После установления нового безопасного конфайнмента (НБК) "Арка"в проектное положение в течение более четырех лет действительно наблюдается рост плотности потока нейтронов на периферии скопления ТСМ, которое локализовано в одном из подреакторным помещений объекта "Укрытие" (прим. 305/2) .

Однако, на сегодняшний день этот рост не превышает установленных пределов безопасности, контролируемых с помощью штатной системы контроля ядерной безопасности (СКЯБ ИАСК)".

"Понимая сложность проблемы, которая стоит перед Чернобыльской АЭС в период преобразования объекта Укрытие в экологически безопасную систему, предусматривающую обращение с ядерно опасными материалами, в 2016 году Институтом была разработана специальная Программа мониторинга ТСМ объекта "Укрытие".

Однако на текущий момент времени ГСП ЧАЭС не обеспечена соответствующими ресурсами для реализации этой программы".

Детали: Как отмечают исследователи, на основе прогнозных оценок ожидается, что и в дальнейшем будет наблюдаться рост плотности потока нейтронов, которое будет определяться процессом потери влаги в слое переувлажненной среды лавообразных ТСМ.

Именно поэтому ученые ИПБ АЭС акцентируют внимание на необходимости углубленного исследования состояния ТСМ и изучение факторов, влияющих на состояние ядерной безопасности объекта "Укрытие" и разработали Программу мониторинга ТСМ объекта "Укрытие".

Напомним: Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко хочет подать заявку на включение Чернобыльской зоны в список мирового наследия ЮНЕСКО.

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