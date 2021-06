УЕФА защитила футболку сборной Украины: по правилам

В УЕФА говорят, что футболка национальной сборной Украины утверждена в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки.

Источник: пресс-служба УЕФА в комментарии "Спорт-Экспрессу"

Дословно УЕФА: "Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки".

Детали: В свою очередь посольство США в Украине в Твиттере поддержало новую форму сборной Украины.

"Нам нравится новая форма. Слава Украине", – написали дипломаты, добавив хештег #КримЦеУкраїна.

🇺🇦 Нам подобається нова форма. Слава Україні! #КримЦеУкраїна

🇺🇸 Love the new look. Glory to Ukraine! #CrimeaisUkraine pic.twitter.com/a6SOgsTvlz