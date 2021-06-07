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УЕФА защитила футболку сборной Украины: по правилам

Понедельник, 7 июня 2021, 12:53

В УЕФА говорят, что футболка национальной сборной Украины утверждена в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки.

Источник: пресс-служба УЕФА в комментарии "Спорт-Экспрессу"

Дословно УЕФА: "Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки".

Детали: В свою очередь посольство США в Украине в Твиттере поддержало новую форму сборной Украины.

"Нам нравится новая форма. Слава Украине", – написали дипломаты, добавив хештег #КримЦеУкраїна.

В комментариях к твиту отреагировало посольство Великобритании в Украине: "Нам тоже нравится".

Что предшествовало: Украинская национальная сборная представила новую форму, в которой будет выступать на Евро-2020, с надписью "Слава Украине!" и очертанием карты нашего государства.

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищов заявил, что УЕФА должен запретить сборной Украины выступать в патриотической форме на чемпионате Европы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "обманкой" изображение карты Украины с оккупированным Крымом на форме украинских футболистов для участия в Чемпионате Европы.

Темы: футбол


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