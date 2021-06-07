"Миллионная взятка НАБУ и САП за Злочевского": обвиняемая пошла на сделку со следствием

Фигурант дела о многомиллионной взятке руководству Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в интересах экс-министра экологии Николая Злочевского Елена Мазурова пошла на сделку со следствием.

Источник: трансляция судебного заседания Высшего антикоррупционного суда 7 июня

Детали: Об этом факте на заседании в понедельник сообщил адвокат Мазуровой. Это известие стало неожиданностью для защиты других обвиняемых.

Прокурор САП подтвердил заключение сделки.

В связи с этим адвокат подал ходатайство о выделении материалов по Мазуровой в отдельное производство.

Судья ходатайство защитника Сергея Титаренко удовлетворил. Решение суда отдельному обжалованию не подлежит.

Полный текст постановления суда объявят 11 июня.

Что было ранее: В июне 2020 года Высший антикоррупционный суд арестовал третьего фигуранта дела о взятке руководству антикоррупционных органов бывшую руководительницу одного из департаментов Государственной фискальной службы Елену Мазурову и определил альтернативу залога в 120 млн грн.

Другими фигурантами в деле являются отстраненный от должности первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко и бывший директор по правовым вопросам компании Burisma Андрей Кича.

Предыстория: