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"Миллионная взятка НАБУ и САП за Злочевского": обвиняемая пошла на сделку со следствием

Понедельник, 7 июня 2021, 20:14

Фигурант дела о многомиллионной взятке руководству Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в интересах экс-министра экологии Николая Злочевского Елена Мазурова пошла на сделку со следствием.

Источник: трансляция судебного заседания Высшего антикоррупционного суда 7 июня

Детали: Об этом факте на заседании в понедельник сообщил адвокат Мазуровой. Это известие стало неожиданностью для защиты других обвиняемых.

Прокурор САП подтвердил заключение сделки.

В связи с этим адвокат подал ходатайство о выделении материалов по Мазуровой в отдельное производство.

Судья ходатайство защитника Сергея Титаренко удовлетворил. Решение суда отдельному обжалованию не подлежит.

Полный текст постановления суда объявят 11 июня.

Что было ранее: В июне 2020 года Высший антикоррупционный суд арестовал третьего фигуранта дела о взятке руководству антикоррупционных органов бывшую руководительницу одного из департаментов Государственной фискальной службы Елену Мазурову и определил альтернативу залога в 120 млн грн.

Другими фигурантами в деле являются отстраненный от должности первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко и бывший директор по правовым вопросам компании Burisma Андрей Кича.

Предыстория:

  • 12 июня детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $6 млн.
  • Взятку давали за закрытие дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings), экс-министра экологии Николая Злочевского (5 млн предусматривались непосредственно за закрытие дела и 1 млн долл. США - за "консультационные услуги" посреднику). В этом деле збыли задержаны трое.
  • По словам директора НАБУ Артема Сытника, требованием злоумышленников было закрытие производства по Злочевскому до 14 июня, то есть дня его рождения.
  • Энергетическая компания Burisma Group, президентом которой является Злочевский, заявила, что ни компания, ни ее владелец не причастны к попытке подкупить руководство антикоррупционных органов Украины.

Валентина Романенко, УП
Темы: ЗлочевскийАнтикоррупционная прокуратураНАБУвзятка


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