ПДЧ, "Северный поток-2", Донбасс: у Зеленского рассказали о разговоре с Байденом

Президент Владимир Зеленский рассказал о разговоре с президентом США Джо Байденом и поблагодарил за приглашение посетить Вашингтон этим летом.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь Зеленского: "Благодарю президента Байдена за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречу, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США".

Детали: Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Зеленский принял приглашение Байдена посетить США в июле.

Отмечается, что Байден подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил лидерство Зеленского во внедрении фундаментальных реформ в стране.

Обновлено: Сначала ОП сообщил, что "президент США акцентировал на полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе". Позже исправили: "Джо Байден заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня. Владимир Зеленский отметил важность предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе".

Лидеры обменялись мнениями относительно стратегического взаимодействия Украины и США накануне важных саммитов "Группы семи" и Североатлантического альянса, а также запланированных встреч Байдена с руководством Евросоюза и президентом РФ".

Больше деталей: Зеленский рассказал Байдену о ситуации на Донбассе, акцентировал, что вблизи границы наблюдается высокая концентрация российских войск и тяжелого вооружения. Президент США согласился, что так называемый отвод российских войск является лишь имитацией.

Американский лидер пообещал, что на саммите "Крымской платформы" США будут представлены на высоком уровне.

Президент США отметил, что он является противником реализации проекта "Северный поток - 2", а Зеленский отметил, что он "создает серьезную угрозу и является вызовом" - на это лидер США заверил президента Украины в гарантиях безопасности со стороны Штатов.

Зеленский также рассказал коллеге о запланированных шагах в направлении уменьшения влияния олигархов на жизнь страны.

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