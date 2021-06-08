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Офис Зеленского исправил свое заявление на счет слов Байдена о ПДЧ в НАТО

Вторник, 8 июня 2021, 08:58

Офис президента Украины удалил из сообщения о разговоре Владимира Зеленского и Джозефа Байдена слова о том, что президент США поддержал евроатлантическую интеграцию Украины и предоставление ей Плана действий относительно членства в НАТО.

Источник: "Украинская правда" и "Axios"

Детали: Сначала Белый дом и Офис президента Украины выдали противоречивые официальные сообщения о телефонном звонке, который состоялся в понедельник, 7 июня между Байденом и Зеленским.

В сообщении ОП говорилось: "Президент США акцентировал на полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня".

Белый дом отрицает, что Байден выразил поддержку предоставления ПДЧ в Североатлантическом альянсе.

"Украинцы неправильно охарактеризовали заявление и исправили запись", – заявил представитель американского Совета национальной безопасности редакции "Axios".

Теперь в украинском заявлении говорится так: "Джо Байден заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня. Владимир Зеленский отметил важность предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе".

Напомним: Разговор Джо Байдена с Владимиром Зеленским состоялся по инициативе американской стороны. Ранее, по данным СМИ, Белый дом якобы рассматривал возможность пригласить Зеленского в Вашингтон для встречи с Байденом до саммита президентов США и России, но отказался от этой идеи из-за смены руководства "Нафтогаза".

А украинский президент дал интервью, в котором выразил удивление решением Байдена не вводить санкции для компании, которая строит российский газопровод "Северный поток-2".

Зеленский также заявил, что готов встречаться с Байденом "в любую минуту и ​​в любой точке планеты". В разговоре с президентом США он получил приглашение прибыть в Вашингтон в июле.

Темы: НАТОБайденЗеленскийОфис президента


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