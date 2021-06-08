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Дом-монстр на столичном Подоле могут ввести в эксплуатацию

Вторник, 8 июня 2021, 22:33
KYIV.ONLINE

Северный апелляционный хозяйственный суд столицы отменил запрет на ввод в эксплуатацию дома-монстра на Подоле.

Источник: депутат Киевсовета Евгения Кулеба в Facebook, собеседник УП в КГГА

Прямая речь Кулебы: "Сегодня северо апелляционный хозяйственный суд отменил меры обеспечения иска (в частности, запрет ввода в эксплуатацию) по "Дому-монстру" (Нижний Вал 27-29)".

Детали: В то же время, обжалования этого решения в кассации требует времени, поэтому существует риск что Государственная архитектурно-строительная инспекция введет дом в эксплуатацию, несмотря на то, что у застройщика отсутствует договор аренды земли.

Кроме того, суд назначил третью комплексную экспертизу по делу. По мнению депутата, это техника затягивания дел.

Предыстория:

  • В 2012 году ООО "Патели Лизинг" получило разрешение на строительство 8-этажного дома. Однако в дальнейшем фирма построила 12-этажное здание (ЖК "Подол Престиж"), которое окрестили "дом-монстр на Подоле".
  • В конце 2014 года Киевсовет подала иск в суд с требованием обязать ООО "Патели Лизинг" снести самовольно достроенные этажи на здании по ул. Нижний Вал, 27-29.
  • В ноябре 2019 года Хозсуд Киева обязал фирму снести четыре этажа выше восьмого этажа дома (9-12 этажи), поскольку они не были предусмотрены проектом и является самовольно построенными.
  • 21 октября 2020 года Северный апелляционный хозсуд это решение отменил и производство по делу закрыл. Позже постановление апелляции обжаловали в кассационной инстанции.
  • В ноябре прошлого года Окружной административный суд Киева обязал Государственную архитектурно-строительную инспекцию выдать ООО "Патели Лизинг" сертификат на скандально известное здание в центре Киева, построенное с превышением этажности на ул. Нижний Вал 27-29.

Украинская правда
Темы: строительствоКиевсуд


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