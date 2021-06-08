Дом-монстр на столичном Подоле могут ввести в эксплуатацию

Северный апелляционный хозяйственный суд столицы отменил запрет на ввод в эксплуатацию дома-монстра на Подоле.

Источник: депутат Киевсовета Евгения Кулеба в Facebook, собеседник УП в КГГА

Прямая речь Кулебы: "Сегодня северо апелляционный хозяйственный суд отменил меры обеспечения иска (в частности, запрет ввода в эксплуатацию) по "Дому-монстру" (Нижний Вал 27-29)".

Детали: В то же время, обжалования этого решения в кассации требует времени, поэтому существует риск что Государственная архитектурно-строительная инспекция введет дом в эксплуатацию, несмотря на то, что у застройщика отсутствует договор аренды земли.

Кроме того, суд назначил третью комплексную экспертизу по делу. По мнению депутата, это техника затягивания дел.

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