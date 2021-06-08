Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дом-монстр на столичном Подоле могут ввести в эксплуатацию

Вторник, 8 июня 2021, 22:33
Дом-монстр на столичном Подоле могут ввести в эксплуатацию
KYIV.ONLINE

Северный апелляционный хозяйственный суд столицы отменил запрет на ввод в эксплуатацию дома-монстра на Подоле.

Источник: депутат Киевсовета Евгения Кулеба в Facebook, собеседник УП в КГГА

Прямая речь Кулебы: "Сегодня северо апелляционный хозяйственный суд отменил меры обеспечения иска (в частности, запрет ввода в эксплуатацию) по "Дому-монстру" (Нижний Вал 27-29)".

Детали: В то же время, обжалования этого решения в кассации требует времени, поэтому существует риск что Государственная архитектурно-строительная инспекция введет дом в эксплуатацию, несмотря на то, что у застройщика отсутствует договор аренды земли.

Кроме того, суд назначил третью комплексную экспертизу по делу. По мнению депутата, это техника затягивания дел.

Предыстория:

  • В 2012 году ООО "Патели Лизинг" получило разрешение на строительство 8-этажного дома. Однако в дальнейшем фирма построила 12-этажное здание (ЖК "Подол Престиж"), которое окрестили "дом-монстр на Подоле".
  • В конце 2014 года Киевсовет подала иск в суд с требованием обязать ООО "Патели Лизинг" снести самовольно достроенные этажи на здании по ул. Нижний Вал, 27-29.
  • В ноябре 2019 года Хозсуд Киева обязал фирму снести четыре этажа выше восьмого этажа дома (9-12 этажи), поскольку они не были предусмотрены проектом и является самовольно построенными.
  • 21 октября 2020 года Северный апелляционный хозсуд это решение отменил и производство по делу закрыл. Позже постановление апелляции обжаловали в кассационной инстанции.
  • В ноябре прошлого года Окружной административный суд Киева обязал Государственную архитектурно-строительную инспекцию выдать ООО "Патели Лизинг" сертификат на скандально известное здание в центре Киева, построенное с превышением этажности на ул. Нижний Вал 27-29.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: строительствоКиевсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
строительство
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
В Украине начали строительство с нуля 150-километрового магистрального водопровода
Появились фото лагерей в Беларуси, где, вероятно, будут жить "вагнеровцы"
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: