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Шарий обвинил Портнова в преследовании его партии

Среда, 9 июня 2021, 12:15

Подозреваемый в госизмене в Украине блогер Анатолий Шарий записал серию видеороликов об экс-заместителе главы администрации Януковича Андрее Портнове, заявляя, что он стоит за якобы преследованием "Партии Шария" со стороны власти и Офиса президента.

Источник: видео Шария

Детали: Шарий отреагировал на последние обыски у основателей общественной организации "Партия Шария". Он уверяет, что за этим всем стоит Портнов.

Шарий рассказал, что их отношения с Портновым начались в 2013 году, а "перелом" случился после прихода к власти президента Владимира Зеленского. Блогер пообещал выпустить серию роликов о Портнове, как тот якобы хотел стать генпрокурором Украины, а также возглавить "Партию Шария".

Прямая речь Шария: "Нам в руки попало постановление за подписью судьи… Нам стало интересно, что это за судья. Эта судья – Вита Бортницкая. Она напрямую связана с неким Олегом Татаровым, одного из советников главы ОПУ. Татаров и Портнов тесно связаны, это последняя связь Андрея Портнова в Офисе президента. Он любит рассказывать о своем влиянии на ОПУ…

По имеющейся у меня непроверенной информации, все давление на прокуроров в моем деле, в деле по партии осуществляет Олег Татаров. При чем, я должен заметить, что половина прокуроров, на которых осуществлялось это давление, по моей информации, отказалось принимать какие-либо шаги, понимая, что это полный беспредел".

Что предшествовало: Блогеру Анатолию Шарию СБУ сообщила о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан. В ходе досудебного расследования также был выявлен факт внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации "Партии Шария". Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов" Уголовного кодекса.

Украинская правда
Темы: ШарийПортновТатаровОфис президента


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