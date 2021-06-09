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COVID отступает: уже этим летом возможны путешествия украинцев в ЕС – Ляшко

Среда, 9 июня 2021, 14:11
COVID отступает: уже этим летом возможны путешествия украинцев в ЕС – Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что уровень заболеваемости в Украине может вывести государство в число стран с благоприятной эпидситуацией и обеспечить свободные путешествия украинцев в страны ЕС этим летом.

Источник: Ляшко во время заседания правительства

Прямая речь Ляшко: "Занятость ковидных кроватей в Украине наименьшая с начала 2021 года. Восьмую неделю подряд в Украине наблюдается спад заболеваемости COVID.

Суточное количество госпитализаций продолжает снижаться и находится на самом низком уровне 2021 года. Занятость ковидных ресурсов также вышла на наименьший уровень 2021 - реанимационные кровати заняты на 29%, кровати с кислородом на 15%, аппараты ИВЛ на 7%.

Позитивность тестирования в Украине впервые соответствует рекомендациям ВОЗ и составляет менее 5% - это удалось достичь благодаря массовому тестированию, а также уменьшению количества случаев заболеваемости.

Такой уровень тестирования и ниспадающая динамика заболеваемости могут вывести Украину в ряд стран с благоприятной эпидемической ситуацией по критериям Европейского Союза, а это, в свою очередь, может обеспечить свободные путешествия украинцев в страны ЕС уже летом этого года".

Напомним: Вся территория Украины перешла в "зеленую" зону по показателям заболеваемости на коронавирус.

За минувшие сутки в мире диагностировали более 359 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Украина среди стран мира занимает 37 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 7 позицию.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Роман Петренко, УП
Темы: Ляшко ВикторМинздравЕСкоронавирусэпидемия
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