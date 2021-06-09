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С "Голоса" могут выйти как минимум 10 нардепов – Юрчишин

Среда, 9 июня 2021, 17:49

Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин сообщил, что по меньшей мере десять парламентариев рассматривают вариант выхода из партии и фракции, объясняя это узурпацией и злоупотреблением власти со стороны руководства политсилы.

Источник: Юрчишин в комментарии "Украинской правде"

Детали: Среди активно участвует в обсуждении - нардепы Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин.

Сам Юрчишин ожидает, что желающих будет больше.

Нардеп отмечает, что партия исчерпала себя как политический механизм, а действия руководства указывают на узурпацию и злоупотребление властью.

Юрчишин рассказал, что руководство партии начало исключать "неугодных". Например, должностей лишили председателей областных ячеек Днепропетровской, Херсонской и Черновицкой областей, которые были одними из первых, кто требовал изменения устава "Голоса". По словам Юрчишина, на их место назначили технических кандидатов, среди которых - помощник главы партии Киры Рудык.

Пока эти парламентарии систематически проводят собрания и рассматривают различные варианты реагирования, среди которых и возможный выход.

Предыстория:

  • 22 марта стало известно, что политсовет "Голоса" предупредил ряд нардепов об исключении после голосования за законопроект №5133, который "наносит существенный вред репутации и политическим интересам партии".
  • Политсовет предупредила, что в случае повторения таких действий нардепов выгонят из партии, а также обратился в Контрольно-ревизионную комиссию "Голоса" для проверки наличия признаков или фактов политической коррупции".
  • Позже партия опубликовала заявление, в котором рассказала о прецеденте "нарушения партийной и фракционной дисциплины" во время голосования.

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Роман Петренко, УП
Темы: ГолосВерховная Рада


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