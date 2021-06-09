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Кравчук призвал боевиков освободить четырех тяжелобольных украинцев

Среда, 9 июня 2021, 20:16

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук призвал боевиков освободить четырех тяжелобольных украинский.

Источник: Украинская делегация в ТКГ

Детали: Соответствующее заявление украинская сторона сделала во время заседания ТКГ в формате видеоконференции.

По словам Кравчука, четыре украинца, содержащихся в ОРДЛО, находится в тяжелом состоянии здоровья. Им нужно надлежащее лечение.

Кроме того, Украина призвала российскую сторону разблокировать работу КПВВ, несмотря на начало периода отпусков и школьных каникул.

Традиционно на заседании были озвучены вопросы безопасности предложения, в частности по соблюдению режима прекращения огня, однако, говорят в ТКГ, "предложения и инициативы пока не встречают должной реакции российской стороны".

Что предшествовало: Во время заседания Трехсторонней контактной группы стороны подтвердили взаимные гарантии безопасности для разблокирования процесса открытия КПВВ "Счастье" и "Золотой" с неподконтрольной украинскому правительству стороны.

Украинская правда

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Темы: ТКГОРДЛО
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