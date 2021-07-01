Зеленский ответил Путину на "внешнее управление" Украиной: Пропагандистская мантра

Президент Владимир Зеленский назвал пропагандисткой мантрой заявления президента России Владимира Путина о том, что все вопросы относительно Украины якобы решаются в США.

Источник: интервью Зеленского "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Тезисы о таком "внешнем управлении" – чисто пропагандистская мантра для внутреннего потребителя в самой России. Потому что в реальном мире все вопросы по Украине решаются исключительно в Украине и украинским государством, а точно не в любой соседней стране и точно не "теневыми посредниками", которые сейчас находятся под домашним арестом или в розыске".

Детали: По словам Зеленского, нужно оценивать факты, так как они всегда красноречивее, чем любые заявления. Он добавил, что в частности, недавний саммит США-Россия показал, что вопрос Украины не решается даже в формате прямой коммуникации американского и российского президентов, "как это было… практически всегда".

Президент подчеркнул, что сегодня все работает иначе: были "консультации с Украиной до Саммита и публичное озвучивание согласованной с нами позиции", что "однозначно свидетельствует о том, что субъектность нашего государства значительно усилилась".

Он также добавил, что 12 июля состоится его встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. А в конце июля будут прямые переговоры с президентом США Джо Байденом.

Зеленский заявил, что готов встретиться и с президентом Путиным, "если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России".

Он отметил, что его не цепляет фраза Путина о том, что "смысл говорить с Зеленским, если все решается в Вашингтоне", поскольку это выглядит так, если бы Зеленский, например, сказал: "А зачем россиянам выборы, прямая демократия, если все решается исключительно в Кремле?".

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