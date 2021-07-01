Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский ответил Путину на "внешнее управление" Украиной: Пропагандистская мантра

Четверг, 1 июля 2021, 09:49
Зеленский ответил Путину на внешнее управление Украиной: Пропагандистская мантра
Фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский назвал пропагандисткой мантрой заявления президента России Владимира Путина о том, что все вопросы относительно Украины якобы решаются в США.

Источник: интервью Зеленского "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Тезисы о таком "внешнем управлении" – чисто пропагандистская мантра для внутреннего потребителя в самой России. Потому что в реальном мире все вопросы по Украине решаются исключительно в Украине и украинским государством, а точно не в любой соседней стране и точно не "теневыми посредниками", которые сейчас находятся под домашним арестом или в розыске".

Детали: По словам Зеленского, нужно оценивать факты, так как они всегда красноречивее, чем любые заявления. Он добавил, что в частности, недавний саммит США-Россия показал, что вопрос Украины не решается даже в формате прямой коммуникации американского и российского президентов, "как это было… практически всегда".

Президент подчеркнул, что сегодня все работает иначе: были "консультации с Украиной до Саммита и публичное озвучивание согласованной с нами позиции", что "однозначно свидетельствует о том, что субъектность нашего государства значительно усилилась".

Он также добавил, что 12 июля состоится его встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. А в конце июля будут прямые переговоры с президентом США Джо Байденом.

Зеленский заявил, что готов встретиться и с президентом Путиным, "если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России".

Он отметил, что его не цепляет фраза Путина о том, что "смысл говорить с Зеленским, если все решается в Вашингтоне", поскольку это выглядит так, если бы Зеленский, например, сказал: "А зачем россиянам выборы, прямая демократия, если все решается исключительно в Кремле?".

Предыстория: 

  • 30 июня президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку "вопросы Украины решаются в Вашингтоне".
  • Путин также считает, что иницированный Владимиром Зеленским законопроект "объявляет русский народ некоренным на территории Украины". Президент РФ сравнил этот документ с оружием массового поражения.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сама решает свою судьбу, что украинцы и россияне – разные народы, за пропасть между которыми ответственный президент России Владимир Путин.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийПутинУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Зеленский
Поддерживать Украину всегда будет нашей целью – президент Чехии
Зеленский: "Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас"
Зеленский об обещании членства в НАТО: Это не такая высокая цена за войну
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: